曼谷1場泰拳賽55人中鏢 官方警告：可能500人確診

東南亞多國疫情21日有惡化跡象，泰國新增89例新型冠狀病毒確診，創單日最大增幅，累計411例，大部分來自曼谷，本月初更有一場泰拳賽事中至少55名觀眾確診。為阻擋疫情蔓延，當局宣布22日起至4月12日，曼谷所有商場會關閉，超級市場及商場內售賣食物和必需品的區域則會繼續營業。

曼谷關商場 全城搶購

出現集體感染的拳賽6日在曼谷舉行，估計有數千人觀賞，目前已有55名觀眾感染，泰國公共衛生部警告，涉及拳賽的感染案例可能高達500人，呼籲所有觀眾接受病毒測試。泰國21日新增案例中，多達32例涉及拳賽，6例與馬來西亞吉隆坡宗教集會有關，另有12人是從海外返泰。

曼谷市政府宣布，22日起關閉全市商場、市集、美容院、體育場館和娛樂場所，消息公布後，曼谷市中心多家雜貨店外大排長龍，民眾紛紛搶購乾糧和藥物。泰國也將延長學校和酒吧關閉期，達到22天。泰國政府此前已宣布取消下月的潑水節連假，各級學校停課，演唱會和宗教聚會等大型集會暫停舉行。

星國 出現首2例死亡

馬來西亞吉隆坡宗教集會出現集體感染後，大馬感染宗數連日飆升，由14日的238人確診，增至21日1183例，短短一周狂飆近4倍。大馬衛生部估計，感染數字下周仍會繼續上升，呼籲曾出席吉隆坡宗教集會的人士盡快接受檢疫。

新加坡21日出現首兩例死亡案例，新增47例確診，其中39例是境外傳入。新加坡政府隨即宣布採取更嚴格的防疫措施，包括在6月30日前，禁止250人或以上的活動和集會，餐廳和戲院顧客間需保持至少一公尺距離。

印尼增6死 越南全面封關

印尼21日新增6例死亡，累計38人感染不治，是全東南亞最多，全國累計確診則增至450例，較前日多81例。越南則宣布全面封關，22日起禁止所有非必要外國人入境及停飛國際航班。

菲律賓21日新增77例確診、1人死亡，累計307人確診、19人死亡。東帝汶則出現首例確診，是境外移入。