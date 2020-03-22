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歐洲戰疫升級！多國單日逾千確診 這2國可能是下一個義大利

世界日報 / 編譯中心╱綜合21日電
歐陸各國的防疫措施紛紛升級。 歐新社
歐陸各國的防疫措施紛紛升級。 歐新社

歐洲戰疫升級！多國單日逾千確診 這2國可能是下一個義大利 歐新社
歐洲戰疫升級！多國單日逾千確診 這2國可能是下一個義大利 歐新社

新型冠狀病毒肆虐全球，確診人數已破30萬、死亡人數1萬2973人。其中歐洲疫情極為嚴峻，過去24小時，除了義大利新增死亡人數創新高，西班牙、德國、法國等單日新增病例都在1000例以上。其中，疫情僅次中、義的西班牙官員說「疫情高峰還沒出現」，德國則憂心恐成「下一個義大利或西班牙」。

全球30萬人確診 1.29萬人不治

西班牙21日新增3925例確診、285例死亡，累計確診已達2萬5374例、死亡1375例，成為歐洲第二個死亡病例破千的國家，重災區集中在首都馬德里。衛生部長伊利亞（Salvador Illa）坦言，疫情高峰還沒出現；官員更警告，醫檢單位不堪負荷，實際確診人數恐怕高於公布數據。由於疫情危機導致重症監護病房病床不足，醫生只能根據預期壽命選擇優先救治者；而對於資源短缺的問題，伊利亞稱，將有1500萬件個人防護裝備在「必要時刻」分發。與此同時，西班牙國家警察局長表示，在過去的24小時內，警方已逮捕300名不遵守封城令的民眾。

德國增2516例 病例每3天倍增

德國21日也新增2516例、16例死亡，累計確診已達2萬2213例、84例死亡，成為歐洲繼義大利和西班牙之後，第三個累計病例超過2萬宗的國家。為了防堵疫情，德國面積最大的南部的巴伐利亞邦（Bavaria）率先下令限制人民外出。紐約時報報導，紐約負責協調防疫工作的德國疾病管制暨預防機構「羅伯特‧科赫研究所」（Robert Koch Institute）所長維勒（Lothar Wieler）指出，德國病例呈現指數性成長，每三天就翻1倍，「發展軌跡近似義大利」。據德國之聲報導，德國華人圈害怕德國成為下一個義大利，更有網友呼籲趕緊「儲備3個月的糧食」。

法國增百死 南部尼斯宵禁

而疫情同樣嚴峻的法國，21日新增1847例、112例死亡，累計確診已達1萬44308例、562例不治；南部大城尼斯21日起實施宵禁，商店和藥房一律關閉；法國出動軍人，在疫情嚴重的米盧斯搭建臨時醫院。瑞士則新增1248例確診、死亡24例，累計確診達6575例、75例死亡。

英關閉餐廳 補貼80%薪水

英國首相強生下令自20日晚間起，關閉全國酒吧、咖啡館及餐廳，因此失去收入的相關產業勞工，政府會支付八成薪水，上限每月2500英鎊（約2912美元）。這也是當局十天內推出的第三套緊急刺激經濟措施。英國過去24小時新增1035例、56例死亡，累計確診5067例、234例死亡，英國已要求退休醫護回到第一線，倫敦年輕人則趕在酒館、餐廳被歇業前，呼朋引伴暢飲「在倫敦的最後一杯」。

歐盟執委會 放鬆預算約束

有鑑於歐陸各國的防疫措施紛紛升級，歐盟執委會20日首度按下「恐慌按鈕」，啟動財政預算的「普遍豁免條款」（general escape clause），臨時性全面放鬆歐盟對各成員國的預算約束規則，支持成員國政府動用財政政策對抗新冠肺炎疫情、支持經濟。這是歐盟成立以來首次採取此一行動。這一提議還需得到歐盟理事會通過才可生效。

此外，中東疫情最嚴峻的伊朗，21日新增966例確診、123例死亡，累計確診已達2萬610例、1556例死亡。

新冠肺炎 COVID-19

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