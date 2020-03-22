郵輪漂泊、乘客焦慮 有人反覺安全

郵輪上的旅客是何種心情？全世界海上仍有30艘郵輪乘客難以登岸，同樣是無確診案例的郵輪，《挪威珠寶號》上乘客多半焦慮，擔心藥物用完；而《太平洋公主號》的乘客卻安然自在，反而不想回到疫情爆發的陸地上。但有確診的《歌詩達炫目號》上，則已傳出有乘客不敵病魔死亡。

擔憂與安逸兩樣情

根據《CNN》報導，美國德州的新婚夫婦傑伊和卡門·馬丁尼茲在海濱慶祝婚禮後，直接乘坐《挪威珠寶號》在南太平洋上環遊世界度蜜月。在2月28日從澳洲出發前，他們沒有選擇取消2年前預訂的23天旅行，如今，《挪威珠寶號》已被多個港口拒之門外，下個目的地是夏威夷，但仍無獲准登岸的訊息。

「沒有選擇的餘地，我們砸了很多錢在蜜月旅行上，只能登船。」傑伊說，曾擔心行程可能會縮短，但從未想到會在海上滯留。在船上，客人們一直在情緒波動中，聽到即將迎來目的地時歡欣鼓舞，而當計劃取消時又感到失落，船上的每個人都健康，但感到擔憂和高度焦慮，人們擔心藥物用完，也擔心回家後親友的健康及生計。

在太平洋的另一側，76歲的羅恩·恩斯特在《太平洋公主號》上和妻子蘇西同遊，

他們從加州踏上了為期111天的巡遊，2月底在斯里蘭卡被禁止離船。由於船上沒有冠狀病毒案例，船上的生活繼續伴隨著美食、娛樂和許多社交活動。羅恩說：「只要生活在安全的繭中，我們就會健康又舒適，並非所有人都期待回到現實世界。」

郵輪有確診死亡者

根據《宏觀導纜》報導，有些船，例如《布雷瑪女士號》上有乘客確診；但也有些船沒有確診者，例如《名人新月號》，但仍被各國拒之門外。國際郵輪協會（CLIA）的277艘成員船中，約有14%仍在海上航行。CLIA戰略傳播高級總監巴里·戈林-布勞格隆德，正致力於讓海上漂泊的郵輪安全順利返回家園。

船籍熱拿亞的《歌詩達炫目號》（Costa Luminosa）有3名測試呈陽性者在開曼群島和波多黎各被從船上帶走，其中包括1名確診死亡的68歲男子。之後，有386名乘客在法國馬賽下船，郵輪公司聲明，該船將前往義大利讓剩餘的乘客下船。

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