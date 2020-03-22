原民區缺公衛資源 專家憂感染爆發

世界各地原住民保留地將成防疫破口？加拿大有61處原住民保留區，其中大部份缺乏乾淨水源及公衛設施，還有人口過於稠密的住宅群等問題。另一端的紐西蘭原住民則是缺少醫療資源，健康管制組織主席透納最近語出驚人表示，「一旦原住民社區有人感染，那將會一發不可收拾。」

原民保留區缺水源

根據《半島新聞》報導，最簡單且有效的防疫建議是「多洗手」，然而在有些地方缺乏水源、消毒物資的情況下，讓這件日常變得困難重重。加拿大共有61處原住民保留區缺乏乾淨的水源，除此之外，保留區內還有人口密度過高的住宅群，以及缺乏下水道系統等問題。

加拿大國會議員艾希頓痛批，政府的不作為導致「疫情破口」產生，她說：「這已經是嚴重的潛在疫情破口，當政府要求大家多洗手，但這些沒有乾淨水源可使用的人該如何做到？當政府要大家自主隔離的時候，這些10到20人同住在一個屋簷下的民眾該如何是好？」

這並不是第一次原住民族群因缺乏資源導致面對感染病無力招架，2009年爆發的H1N1流感病毒，加拿大的8700名患者及428起死亡案例中，原住民即佔10%，然而原住民僅佔加拿大總人口不到4%。為所有因紐特人爭取權益的「因紐特極圈議會」主席朵蘿呼籲政府，「是時候開始重視原住民的公共衛生設施需求了。」

儘快設置隔離措施

另一方面，據《ABC》報導，紐西蘭原住民社群健康管制組織主席透納則語出驚人表示，「一旦原住民社區有人感染，那將會一發不可收拾。」目前她正在調度短缺的醫護人力資源至各保留地，並呼籲政府儘快設置隔離措施，「避免病毒滲入社區。」

加拿大曼尼托巴大學教授麥克勞克倫補充，「世界各地的原住民處境非常脆弱，他們缺少進入公衛體系的管道及資訊，容易使他們曝露在各式感染風險中，政府需重視此現象。」

【更多精采內容，詳見 】