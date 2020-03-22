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俄媒傳假消息？ 歐盟、俄羅斯互控

台灣醒報 / 記者林祐任╱台北報導
歐洲議會議員拉戈丁斯基表示，由於俄羅斯境內的確診病例遠低於歐洲各國，俄媒正利用這個機會在歐洲製造恐慌。(Photo by Wikipedia)
歐洲議會議員拉戈丁斯基表示，由於俄羅斯境內的確診病例遠低於歐洲各國，俄媒正利用這個機會在歐洲製造恐慌。(Photo by Wikipedia)

歐洲新冠肺炎疫情嚴峻，在旁的俄羅斯卻頻頻散播假消息擾亂民心！歐盟的俄羅斯觀察團指出，俄羅斯官媒近來散布矛盾的假消息，目的是為了讓歐洲不團結。但克里姆林宮發言人佩斯科夫否認政府主導，並稱歐洲有「恐俄情結」。英國假新聞專家尼莫認為，假消息非政府主導，只是反映俄媒長期以來反西方的立場。

假消息互相矛盾

根據《德國之聲》報導，被視為政府宣傳電台的《俄羅斯衛星通訊社》宣稱新冠病毒是拉脫維亞一群出色的生物學家和藥師所製造，也有其他親政府的媒體指出，病毒是出於英國生化武器實驗室波登當。

歐盟執委會的俄羅斯觀察團16日發表對俄羅斯官媒80個分析報告，出乎意料的是，官媒的訊息竟然是充滿矛盾的。《歐盟對抗不實訊息》指出，電子期刊《東方評論》表示：「新冠肺炎造成的死亡人數會低於流感。」而另一部電子期刊《地緣政治學》卻警告：「病毒將會贏得最終勝利，既有的世界秩序會被摧毀。」

病毒將贏得勝利？

對此，歐盟觀察團認為，這些矛盾的論述目的是為了在歐洲散播「不團結的種子」，歐盟外交事務發言人史塔諾更指出，不論來自俄羅斯或其他地方的假消息都有增加的趨勢。

面對歐盟的質疑，克里姆林宮發言人佩斯科夫接受《金融時報》訪問時嚴正否認政府主導假消息的傳播，並指控這些質疑是源自反俄羅斯情結。俄國官媒《RT電視台》也表示，歐盟是將對抗疫情不力的過失歸咎於俄羅斯。

俄媒反西方

英國假新聞專家尼莫則認為，俄國總統普丁並沒有親自下令傳播假消息，與其說是政府精心策畫的行動，不如說是反映俄羅斯媒體長期以來反西方的立場。歐洲議會議員拉戈丁斯基表示，由於俄羅斯境內的確診病例遠低於歐洲各國，俄媒正利用這個機會在歐洲製造恐慌。

「假消息向來是俄羅斯挑戰歐洲秩序的利器，因此短期內不會消失，歐盟必須準備好長期對抗。」比利時智庫「卡內基歐洲基金會」的勒加卡表示。

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