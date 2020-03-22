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防疫、經濟難兼顧 伊朗降防疫規格

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
伊朗總統魯哈尼希望在美國制裁與疫情影響下，儘速恢復伊朗經濟運作。（Photo on Wikimedia Commons）
伊朗總統魯哈尼希望在美國制裁與疫情影響下，儘速恢復伊朗經濟運作。（Photo on Wikimedia Commons）

「我們仍在被美國制裁，所以要儘速恢復經濟活動。」伊朗總統魯哈尼近日表態，防控、隔離疫情的做法將會在這3個禮拜內降低規模，好讓伊朗的工廠、製造等產業儘速復工，維持經濟發展。伊朗是遭受新冠肺炎打擊最深的國家，已有1556人死亡，再加上他們因違反核協議被國際制裁，原本脆弱的經濟更顯雪上加霜。

儘速恢復社會穩定

根據《半島電視台》報導，魯哈尼為安撫民心，在近日的全國電視演說中宣稱，會儘速恢復伊朗的經濟動能，防疫強度會在這2-3個禮拜視情況調整，以利經濟活動進行。《半島》駐德黑蘭記者巴薩維觀察認為，在人民逐漸失去耐心下，魯哈尼試圖在防疫跟經濟之間取得平衡，以維持社會穩定。

為了防疫，伊朗下令境內所有學校關閉到4月初，包括伊朗爆發第1例確診案例的宗教大城庫姆等觀光景點也通通關閉。伊朗是政教合一的國家，該國每個星期五的重要禱告也都取消，國會由於多人確診也宣布休會。伊朗政府也調集數十萬名民兵協助防疫。

防疫不因新年放鬆

伊朗的波斯曆新年也快要到了，雖然官方呼籲民眾不要出門旅行，但據估計仍有3百萬人在17日後，從疫情最嚴重的13個省離開，這些人很容易成為防疫漏洞。伊朗衛生部發言人札哈普爾警告，請民眾確實遵守禁令，「會對這些重災區出來觀光的旅客進行處分。」

根據《紐約時報》報導，伊朗跟美國目前還因為美軍基地與伊朗指揮官蘇雷曼尼遭美軍擊斃等事情處於緊張狀態，美國也不會輕易撤除對伊朗的經濟制裁，讓缺乏醫療物資的伊朗非常痛苦，人民先前因為國內物價飛漲已群起抗議，魯哈尼在面對疫情之餘，也希望伊朗儘速提高復工率。

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