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防疫情擴散！越南禁所有國際航班入境 外交部這樣說

統整防疫資訊 Goolge美國新冠肺炎網站上架

中央社 / 舊金山21日綜合外電報導

Alphabet旗下的谷歌（Google）今天說，在美國致力於減緩疫情傳播之際，該公司推出聚焦美國的新冠肺炎網站，臚列這種高傳染性病毒的應對指南與檢測等資訊。

搜尋引擎巨擘Google在部落格貼文中表示，這個網站（google.com/covid-19）包含新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）的相關篩檢資源與連結，並將在未來幾天陸續推出不同語言與國家的版本。

Google執行長皮查伊（Sundar Pichai）15日曾在部落格貼文中表示，將與美國政府合作，在16日推出新冠肺炎資訊網站。

然而，隨著地方與全國防疫指南在15日至16日間出現巨大變動，網站發布時間也跟著延後。

新冠肺炎 COVID-19 Google

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