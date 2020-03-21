「什麼時候市民都變成慢跑迷？」義市長崩潰怒吼影片爆紅

新型冠狀病毒疫情在義大利持續蔓延，義大利如今已經超越中國，成為世界上統計死亡人數最多的國家。日前網路上也瘋傳一支影片，義大利南部西西里島一個小城市德利亞（Delia, Sicily）的市長在影片中崩潰怒吼，呼籲市民不要再沒事跑出屋外，造成防疫破口。

這名市長名為強菲利‧班伽利（Gianfilippo Bancheri），他在影片中痛陳市民們無視防疫禁令，隨意外出，「有很多人在做海報，寫『一切都會好轉』，還有些人在臉書上集氣。讓我來跟你們翻譯翻譯，什麼叫『一切都會好轉』：如果大家都還跟往常一樣跑去血拼，那事情要怎麼好轉？必需品是十天才買一次！如果你們每天都去買煙，事情要怎麼好轉？你想抽煙——這我管不著——你就買多一點放在家裡！不要每天都去買！如果我們每天都跑去加油站加油，事情要怎麼好轉？都說了要待在家裡了，到底幹嘛還要加油？」

他也大罵出門美容和運動的民眾：「如果你們還把髮型師叫來做頭髮，事情要怎麼好轉？做頭髮？現在都什麼時候了！如果大家都還跑出去慢跑，事情要怎麼好轉？他們說他們壓力很大！我在這城市裡面已經慢跑了二十年，整個城裡有在慢跑的人頂多才二十個！現在怎麼搞得全部人突然都變成跑步迷了是不是？你們有這麼熱愛跑步嗎？你們是在跑什麼！你們上次跑步搞不好還是小學的時候，你們在跑什麼！」

班伽利提到，甚至有些人因為星期天而相約朋友聚會，讓他氣得大喊，「今天是禮拜天，還有人給我跑到城外去烤肉！烤肉？你們是在跟我開玩笑嗎？你們是在跟自己的生命開玩笑！還有些人在公寓裡面搞派對！就在今天！禮拜天！我還得跑去阻止他們！他們說他們都很健康，而且本來就住在同一棟建築物裡面，我說病毒就是這樣傳播的！」

「叫你待在家是叫你跟家人待在一起！不是叫你跟鄰居開趴！我都想知道我們什麼時候這麼敦親睦鄰了！你們什麼時候變得這麼相親相愛了！還有人在做海報咧！『一切都會好轉』咧！你們揪了二十幾個人來家裡做海報！把親朋好友都叫到家裡來幫忙！病毒就是這樣傳播的！」

事後接受義大利媒體採訪時，班伽利表示，「其實我沒想過這部影片會引起那麼大的回響。市政協會的主席還跟我說我這支影片的效果不錯。」至少目前德利亞跟附近城鎮的居民都不敢再隨便跑出門了。