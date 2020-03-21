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8日至18日美國東亞入境有症狀 3000人將召回採檢

累計153例！我又確診18例境外移入新冠肺炎

西班牙逾千死 床位短缺醫生面臨「生死抉擇」

香港01 / 王晶晶
西班牙政府3月14日宣布全國進入緊急狀態，隨後市民紛紛前往超市採購生活用品。（Reuters）
西班牙政府3月14日宣布全國進入緊急狀態，隨後市民紛紛前往超市採購生活用品。（Reuters）

西班牙新冠肺炎COVID-19）確診病例增至約2萬宗。由於疫情危機導致加護病房面臨不足，西班牙重症醫學和冠狀動脈學會（Spanish Society of Critical Intensive Care Medicine and Coronary Units）已經起草道德指南，指導醫生根據預期壽命選擇優先治理患者。

美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）發佈的實時統計數據顯示，截至3月21日，西班牙確診病例累計21571宗，其中1093人死亡。

西班牙《國家報》（El País）3月21日報導，馬德里是西班牙死亡個案最多的地方，加護病房醫生正準備在床位短缺的情況下做出艱難的選擇。西班牙重症醫學和冠狀動脈學會已經起草道德指南，幫助醫生做出決定。指南建議，面對兩名患者時，出於對生活質量的考慮，應優先考慮預期壽命最長的患者。

無論是這份道德指南或是西班牙醫院的加護病房負責人制定的應急計劃，均未提及年齡標準。相反，道德指南指出「按年齡排序（以年為單位）不應成為分配策略中要唯一考慮因素。」

衛生部突發衛生事件和警報協調中心主管西蒙（Fernando Simón）表示，西班牙大約有4400張加護病床，對於獲准住院的患者，西班牙已經有嚴格的標準。由於住院數目急增，標準「必須變得更加嚴格」。西蒙補充說，衛生部正在建立盡可能一致的算法或住院標準。

延伸閱讀：

【新冠肺炎】意大利醫療用品短缺　前線醫生被迫選擇先救誰

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文章授權轉載自《香港01》

新冠肺炎 COVID-19

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