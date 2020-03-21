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超市物資被掃空...空蕩貨架前的無助老人身影令人心碎

聯合新聞網 / 綜合報導
79歲的安東尼想為年長的鄰居買衛生紙，卻面臨衛生紙早已被搶購一空。圖／Twitter
79歲的安東尼想為年長的鄰居買衛生紙，卻面臨衛生紙早已被搶購一空。圖／Twitter

隨著新型冠狀病毒疫情擴散，許多國家的民眾開始前往超市囤貨。日前，在網路上瘋傳一張照片，照片中一名長者因為沒來得及買到衛生紙，只能站在貨架前乾瞪眼，看了令人相當心碎。

這名男子是今年79歲的安東尼‧葛倫（Anthony Glynn），他住在英格蘭東南部的葉森（Epsom, Surrey）。他在事後接受每日郵報採訪時表示，他本來不知道他的照片會被傳到網路上，甚至引起這麼大的話題；而他低著頭是因為忘記戴老花眼鏡，因此看不清楚清單上的字。

他表示，「看到這個國家的人變得如此自私、因恐懼而購物，讓我覺得相當可恥。我們正身處在國家級的危機當中，可是每個人卻都只想到自己。我在森寶利（Sainsbury's，英國連鎖超市）的時候真的氣壞了，從這張圖就看得出來我們已經變成一個多麼貪婪的社會。」

安東尼當時前往超市是為了買些必需品送給兩位比他更年長的鄰居。這兩位鄰居曾經抱怨過，她們前往超市卻空著手回來。安東尼決定偷偷為她們代勞，不過最終只買到了一些蛋糕、餅乾和茶葉，沒能買到衛生紙。雖然如此兩位鄰居還是很高興。

安東尼表示：「在這種時刻，對他人伸出援手其實對你來說分毫無損，現在的情況下年長者們真的很難熬，對他們來說購物成為艱苦的戰鬥。」

新冠肺炎 COVID-19

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