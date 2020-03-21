德國增4528例「考慮全民禁足」 西班牙確診逾2萬全球第3慘

西班牙20日確診病例突破2萬人，累計達2萬1571例，死亡增至1093人，首都馬德里逾千人不治最多，政府已下令關閉所有旅館。

因應疫情延燒，西班牙政府19日下令，關閉境內所有旅館，並承諾對國內療養機構實施特別措施。此外，總理桑傑士（Pedro Sanchez）的夫人葛梅茲（Begona Gomez）對冠病毒呈陽性反應。早前平等部長孟蒂羅（Irene Montero）也確診，並與同居伴侶、副總理伊格禮夏斯（Pablo Iglesias）接受隔離。領土政策和公務員事務部長德瑞亞絲（Carolina Darias）也確診。

德全球感染人數第4高

德國20日新增4528例確診，全國累計1萬9848例確診，死亡人數增加47人，累計67死。已超過伊朗成全球感染人數第4高國家；伊朗累計1萬9644例確診、1433人死亡。20日是波斯新年，許多伊朗民眾取消出遊計畫，留在家中過年。德國當局正在考慮對全民實施出行限制。

德國面積最大的巴伐利亞邦（Bavaria）已下令限制人民外出，以防堵疫情。中央社引述法新社報導，巴伐利亞邦總理索德（MarkusSoeder）說：「從20日午夜開始，暫定為期2周，將會對外出實施基本限制。」

索德表示，沒有要求人民絕對不能外出，但試圖讓公眾活動幾乎全面停止。他還說，餐廳將會關閉，且不再准許民眾在外群聚。

另據路透報導，衛生官員維勒（LotharWieler）敦促民眾保持距離，但將由當局決定是否實施宵禁來強迫民眾配合。官員表示，若大眾在周末沒有尊重官方的防疫指示，那下周一起便會發布禁足令。德國特殊事務部長布勞恩（Helge Braun）表示，類似義大利、西班牙和法國的封鎖措施，可能很快就會在德國實施，「我們會關注民眾本周末的行為，周六將是關鍵的一天。」

此外，南韓近兩周確診人數漸減少，20日新增87例，累計8652例，新增3人死亡，累計94人不治，80歲以上病患的致死率為10.03%。南韓中央災難安全對策本部表示，將自22日開始，要求自歐洲入境旅客居家或定點隔離14天，並一律採檢。