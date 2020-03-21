日本「鄉下爭霸戰」誰勝出？新冠肺炎0確診8強地區出爐

新冠肺炎（COVID-19）襲捲全球，日本因國際盛事東京奧運在即，疫情發展現況備受關注。一名日本網友日前在社群媒體上發文，以圖示列出日本國內的確診分布情形。東京、大阪、京都等大都市早已淪陷，北海道疫情更是直到近日才控制住，全國47個縣市僅剩8個地區尚未有確診案例。讓該名網友幽默地說到，這場「鄉下選拔賽」的勝負未明，「無法預測誰會戰勝到最後」。

由於日本目前仍維持0確診的縣市，包括青森縣、岩手縣、山形縣、富山縣、鳥取縣、島根縣、岡山縣及鹿兒島，都不是日本的一線大城市，這讓一名日本網友以帳號＠tsu_feet在推特上發文笑稱：「尚未感染新冠肺炎的縣市參加的『鄉下冠軍賽』、『鄉下選拔賽』，現在就連我的故鄉福井縣都已經落敗，剩下的8強，無法預測誰會戰勝到最後」。

該名網友說到，還沒被淘汰的8位選手都有各自的守護者，青森縣有日本三大靈場之一的「恐山」、岩手縣有武士道代表人物「弁慶」、山形縣有「銀山溫泉」、富山縣有「藥屋」、鳥取縣有「鬼太郎」、島根縣有「出雲大社」、岡山縣有江戶時代的劍術家「宮本武蔵」、鹿兒島有「櫻島」保護，表示「前8強真的夠厲害呀！」

他也提及「很可惜沒有進入8強的縣市」，像是福井縣雖然有「恐龍」保護，但還是在本月18日被淘汰；香川縣雖然有「限制玩遊戲的時間」，還是在17日出局；日前因無確診案例，帶起全日本「納豆」搶購潮的茨城縣，也相繼落敗。結合日本各縣市特色，逗趣說明國內確診個案分布的網友，在疫情嚴峻之際，讓眾人不禁會心一笑。

台灣因境外移入等因素，幾日間確診個案破百例，確診地圖也刊登在疾管署網站上，目前雙北的確診案例幾乎就佔了總數的一半，仍有8縣市維持0案例，皆是東部以及較為鄉下的縣市，包括嘉義縣、嘉義市、屏東、花蓮、台東、金門、澎湖和連江縣。