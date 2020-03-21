義大利新冠患者開始用「泡泡頭盔」 可邊看電視邊說話

新冠肺炎（COVID-19）疫情近期在歐美各國肆虐，其中義大利的確診病例飆升至4.7萬多例，死亡人數超過中國來到4032位，而龐大的患者數量也讓義大利的醫療人員疲於奔命，物資出現短缺，以及病床不足的問題，使醫師必須抉擇患者醫治順序。近期，有外媒報導表示義大利的某家醫院出現患者戴上「泡泡頭盔（Bubble helmets）」的景象，而該裝置其實是呼吸器，可幫助患者輕鬆呼吸，比起戴上口罩，透明的頭盔可讓患者更舒適，也能邊看電視邊說話。

根據英國「每日郵報」報導，位處新冠肺炎一級戰區的義大利，醫生近期開始使用這種「泡泡頭盔」呼吸器，讓呼吸困難的重症患者戴上來支持呼吸，藉此提高生存機率，而該半橢圓形的透明氣密呼吸器的運作方式是使氧氣進入患者肺部，並從體內清除二氧化碳來達到支持呼吸的作用，而該呼吸機透過面罩和患者相連，透過一根管子連接嘴部或鼻部的氣管。

芝加哥大學（University of Chicago）的專家在2016年曾測試該裝置，發現對急性呼吸窘迫症候群（ARDS）的患者產生了重大的影響，專家審查數據後發現口罩相較於該裝置，反而使患者面臨更大的風險，他們表示泡泡頭盔纏繞在脖子上的不透氣密封項圈使氧氣洩漏的可能性變小，醫生可以為患者注入更多氧氣，而它的透明外殼也能使患者看電視、說話和閱讀。

而英國胸科學會（the British Thoracic Society）表示該裝置是替代口罩的可行方案，而英國衛生部長韓考克（Matt Hancock）則表示希望能迅速批准該呼吸器大規模生產，並在幾天之內使用，不過有專家警告呼吸器有許多零件都是特定的，如果製造不當，機器可能會發生故障。