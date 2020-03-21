加拿大亞裔女戴口罩被罵「傳播病毒」 遭超市職員保安驅逐

新冠肺炎（COVID-19）在歐美國家擴散，惟仍有很多外國人堅持口罩毫無作用，只有病人會戴口罩的觀念根深柢固。日前，加拿大傳出一段令人氣憤的影片，一群超市職員竟趕走3名戴口罩購物的亞裔女子，甚至指她們是確診者，惡意驅趕她們。

日前一段超市購物片被瘋傳，有一群亞裔女子被保安及職員圍住，想趕走她們，其中一個女職員叫她們馬上離開，不滿可以報警。一名不願透露名字的亞裔女子向外媒透露，她當天和兩個朋友在加拿多倫多丹福道的Metro超市購物，她們也戴上口罩。

原本相安無事，但有一名白人女顧客走近，問「妳知道這些口罩沒用吧」，質疑她們為何要戴口罩，又抱怨她們身上有病毒，「為什麼你病了還要外出？」女子一行人沒有理她，但白人女子一直跟隨，而亞裔女子們稱她們只是要買東西，豈料白人女子找了2名超市職員前來助陣。

其中一名超市職員竟告訴其他顧客，女子一行人患有新冠肺炎，另一人要求她們離開。一行人和職員爭辯起來時，那個挑起事端的白人女子已經離開，唯職員竟指責她們在鬧事，稱她們想拍片上傳至IG吸引更多追隨者。

一名較有份量的女店員，甚至請走附近的客人，分隔開她們，要求她們馬上離開，如不滿可報警。網友看到這一幕怒火中燒，認為是種族主義行為，並指超市沒有擺出解決問題的態度，「這女人應照照鏡，自己做了什麼來防止病毒擴散，因為她嘴裏說的一點幫助都沒有」，甚至呼籲一起戴口罩到那家分店。

女子稱後來向超市投訴，對方指該店的經理會處理，只是一直未收到回覆。外媒跟進，發現原來Metro的客服團隊根本不知道此事。雖然有外國網友質疑口罩功用，又稱病毒不會在空氣中傳播，認為民眾過度反應，有網友解釋，亞洲人視疫情下戴口罩是社會責任，避免自己患病時會傳染他人，因為SARS曾帶來慘痛教訓，事實上戴口罩和人與人之間保持距離，是目前其中一個最好的抗疫方法。

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文章授權轉載自《香港01》