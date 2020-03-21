快訊

確診者參與疫苗開發？中研院澄清：沒有參與防疫研究

加拿大亞裔女戴口罩被罵「傳播病毒」 遭超市職員保安驅逐

香港01 / 李納德
超市女職員推開顧客的手推車遠離亞裔女子一行人，要求戴口罩的她們馬上離開。（影片截圖）
超市女職員推開顧客的手推車遠離亞裔女子一行人，要求戴口罩的她們馬上離開。（影片截圖）

新冠肺炎COVID-19）在歐美國家擴散，惟仍有很多外國人堅持口罩毫無作用，只有病人會戴口罩的觀念根深柢固。日前，加拿大傳出一段令人氣憤的影片，一群超市職員竟趕走3名戴口罩購物的亞裔女子，甚至指她們是確診者，惡意驅趕她們。

日前一段超市購物片被瘋傳，有一群亞裔女子被保安及職員圍住，想趕走她們，其中一個女職員叫她們馬上離開，不滿可以報警。一名不願透露名字的亞裔女子向外媒透露，她當天和兩個朋友在加拿多倫多丹福道的Metro超市購物，她們也戴上口罩。

原本相安無事，但有一名白人女顧客走近，問「妳知道這些口罩沒用吧」，質疑她們為何要戴口罩，又抱怨她們身上有病毒，「為什麼你病了還要外出？」女子一行人沒有理她，但白人女子一直跟隨，而亞裔女子們稱她們只是要買東西，豈料白人女子找了2名超市職員前來助陣。

其中一名超市職員竟告訴其他顧客，女子一行人患有新冠肺炎，另一人要求她們離開。一行人和職員爭辯起來時，那個挑起事端的白人女子已經離開，唯職員竟指責她們在鬧事，稱她們想拍片上傳至IG吸引更多追隨者。

一名較有份量的女店員，甚至請走附近的客人，分隔開她們，要求她們馬上離開，如不滿可報警。網友看到這一幕怒火中燒，認為是種族主義行為，並指超市沒有擺出解決問題的態度，「這女人應照照鏡，自己做了什麼來防止病毒擴散，因為她嘴裏說的一點幫助都沒有」，甚至呼籲一起戴口罩到那家分店。

女子稱後來向超市投訴，對方指該店的經理會處理，只是一直未收到回覆。外媒跟進，發現原來Metro的客服團隊根本不知道此事。雖然有外國網友質疑口罩功用，又稱病毒不會在空氣中傳播，認為民眾過度反應，有網友解釋，亞洲人視疫情下戴口罩是社會責任，避免自己患病時會傳染他人，因為SARS曾帶來慘痛教訓，事實上戴口罩和人與人之間保持距離，是目前其中一個最好的抗疫方法。

延伸閱讀：

YouTuber巴黎直擊　法國人「浪漫防疫」：戴口罩更危險　中招是命

【新冠肺炎】美國華人社區出現搶購潮　當地人：很奇怪

文章授權轉載自《香港01》

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

東奧聖火抵日本後窘境上演 網友： 天有預兆嗎

海外國人選擇「不回台灣躲疫情」 他們吐露原因：怕後悔一輩子

隔了143年！日本八坂神社緊急祭出「茅之輪」 祈求新冠肺炎疫情退散

美好市多突貼公告「衛生紙等物不接受退貨」 台灣網友看了大喊：快跟進

相關新聞

土耳其疫情爆開 在當地20多年的台灣媳婦「不寒而慄」

台灣媳婦涂小姐二十多年前與土耳其先生結婚後，定居在安哥拉目前在大學任教，她表示，土耳其疫情變化很快，讓她不寒而慄，看到意...

川普言論引民眾排隊買氯奎寧 甚至導致服藥過量

美國總統川普在記者會上宣稱「氯奎寧」（chloroquine）有助於對抗新冠肺炎。法新社報導，奈及利亞最大城拉哥斯官員2...

義情不妙！單日新增627死亡病例 旅義台人靠視訊解鄉愁

10度微涼氣溫，住家庭院的義大利玉蘭開得正美，同樣宜人的3月天，今年義大利空氣瀰漫一股不尋常的沉。距離米蘭40公里外，同...

加拿大亞裔女戴口罩被罵「傳播病毒」 遭超市職員保安驅逐

新冠肺炎（COVID-19）在歐美國家擴散，惟仍有很多外國人堅持口罩毫無作用，只有病人會戴口罩的觀念根深柢固。日前，加拿大傳出一段令人氣憤的影片，一群超市職員竟趕走3名戴口罩購物的亞裔女子，甚至指她們是確診者，惡意驅趕她們。

白宮首例染疫 副總統辦公室有人確診

美國副總統潘斯（Mike Pence）的發言人米勒（Katie Miller）20日表示，一名副總統辦公室人員確診為新冠...

義大利新冠肺炎新增627死亡病例 創單日最高紀錄

義大利今天通報創紀錄新增627起武漢肺炎確診病例，儘管政府拿出措施遏止疫情擴散，但大流行仍加速蔓延

健身女也染疫 忍痛拍片勸世「像肺部有玻璃！拜託不要冒險」

新冠肺炎 (COVID-19)衝擊，已經造成全球26萬人確診、破萬人死亡，一名愛健身的英國女子因為新冠肺炎的關係住進醫院，她從一開始住進加護病房插管輸氧，到現在脫險但仍感到呼吸困難，她忍痛拍片想要呼籲大家重視疫情「感覺就像肺部有玻璃一樣，不要冒任何風險，看看我就知道了」。

蓬佩奧指中國處理疫情失當 北京反批說謊

美國國務卿蓬佩奧今天要求中國分享更多有關新型冠狀病毒的資料，並指中國未能正確處理疫情，害無數生命涉險；北京當局則抨擊蓬佩...

疫情影響及經濟損失 加拿大攔阻尋求庇護者

由於2019冠狀病毒疾病造成的經濟損失漸趨嚴重，美國與加拿大之間禁止非必要旅行的措施又將生效，加拿大總理杜魯道今天表示，...

新冠肺炎東京第三死 大分縣爆院內群聚感染

日本的新冠肺炎疫情似未趨緩，東京都21日宣布七十多歲男性確診者死亡，為都內第三個死亡案例，另新增11名感染者；大分縣則疑...

南韓新冠肺炎新增147例 累計8799例確診

南韓疾病管理本部（KCDC）表示，南韓今天通報新增147起2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例，境...

拉警報！美國每千人平均病床數比義大利還少

新英格蘭醫學期刊本周刊出的評論指出，新冠肺炎疫情在義大利大爆發，讓義國的醫療體系不堪負荷，但義大利每千人平均病床數比美國...

熱門新聞

圖表看疫情／ 白宮失守！義大利4032人死亡 德、美確診數逼近2萬

我新冠肺炎確診再破新高 狂增27例 24例境外、3例本土

確診個案大增？指揮中心記者會又延至1600舉行

直播／人數爆增！國內新增27例新冠肺炎確診 24例是境外移入

竹市新冠肺炎確診再增2例 累計達4例9接觸者需居家隔離

台灣新冠肺炎確診人數達135人 個案中新增1人死亡

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。