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確診者參與疫苗開發？中研院澄清：沒有參與防疫研究

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健身女也染疫 忍痛拍片勸世「像肺部有玻璃！拜託不要冒險」

聯合新聞網 / 綜合報導
蘭斯頓忍痛拍下影片，希望大家可以重視這個疫情。 圖／取自每日郵報
蘭斯頓忍痛拍下影片，希望大家可以重視這個疫情。 圖／取自每日郵報

新冠肺炎 (COVID-19)衝擊，已經造成全球26萬人確診、破萬人死亡，一名愛健身的英國女子因為新冠肺炎的關係住進醫院，從一開始住進加護病房插管輸氧，到現在脫險但仍感到呼吸困難，她忍痛拍片想要呼籲大家重視疫情「感覺就像肺部有玻璃一樣，不要冒任何風險，看看我就知道了」。

綜合外媒報導，39歲的英國女子蘭斯頓（Tara Jane Langston）曾和丈夫及兩個女兒到波蘭旅遊，回來後她感到身體不適，先是被診斷出普通肺炎，於是她接受了抗生素治療，服用了多種止痛劑，但一周下來下來病情未見好轉，後來13日送醫後15日確診新冠肺炎。

蘭斯頓住進醫院加護病房，持續插管輸氧治療。之後情況好轉後，她拍了一段影片傳給同事，她說「這很可怕，我不想再經歷這樣的事」，呼籲大家能認真看待新冠肺炎，得了這個病後，沒有氧氣導管就無法呼吸，只見影片中的蘭斯頓強忍疼痛、呼吸急促，模樣讓人相當心疼。

她也奉勸「如果還有人還在抽菸，請放下香菸，因為我告訴你，你需要能呼吸的肺，請不要冒這個險，我是認真的說，因為如果情況再糟下去，你也會在這裡」，她也表明並非只有老年人或有潛在病史的人才會處於危險之中，得這種病「每一次呼吸都像是一場戰鬥，就很像自己的肺部有玻璃一樣」。

蘭斯頓（左）被驗出冠狀病毒檢測呈陽性，住進加護病房治療。 圖／取自每日郵報
蘭斯頓（左）被驗出冠狀病毒檢測呈陽性，住進加護病房治療。 圖／取自每日郵報

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

新冠肺炎 COVID-19

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