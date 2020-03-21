封城仍趴趴走 義大利3405死超過大陸

新冠肺炎疫情重災區轉移至歐洲，迄十九日統計，義大利累計死亡病例三千四百零五人，超過中國大陸的三千二百五十五人。且西班牙確診病例累計一萬九千九百八十人，超過伊朗的一萬九千六百四十四人，成全球感染人數第二高國家。

此外，全球確診人數累計廿五萬一千零四十一人，死亡破萬，達一萬零四百九十九人。

義大利是全球人口第二高齡國家，老年人是新冠肺炎高風險群。據統計，義大利死亡病例中，高達八成七是七十歲以上長者。

世衛組織突發衛生事件執行主任萊恩指出，除了人口高齡化，義大利是歐洲最早出現病例的國家之一，且傳播快速，病患人數已超出醫療系統負荷，是致死率高的另一個原因。

西班牙確診病例逼近兩萬人，首都馬德里最多，死亡一千零二人，政府已下令關閉所有旅館。

地球東西方的疫情猶如風水輪流轉，美國紐約州下令官員前往中國搜購呼吸器，中國紅十字會派出代表團援助義大利。

紅會代表走訪感染人數眾多的米蘭，批評義大利民眾未認真遵守政府的封城禁令。紅會副會長孫碩鵬表示，他很震驚地看到許多人在外走動，搭乘大眾運輸，以及在餐廳吃飯。他說：「現在我們必須停止一切的經濟活動，阻止民眾的行動。所有人應該留在家中隔離。」

伊朗官方承認疫情非常嚴重，平均每小時有五十人確診，每十分鐘就有一人不治，死亡病例累計一千四百卅三人。廿日是波斯新年，許多伊朗民眾取消出遊計畫，留在家中過年。

在疫情源頭的中國大陸，據湖北省衛生健康委員會通報，該省十九日至廿日已連續兩天無新增確診病例。大陸國健委廿日宣布新增卅九例確診皆為境外移入，似乎顯示武漢和湖北自一月廿三日封城及分區管制後近兩個月，防疫效果已經浮現。

南韓近兩周確診人數漸減少，廿日新增八十七例，累計八千六百五十二例，新增三人死亡，累計九十四例，八十歲以上病患的致死率為百分之十點零三。南韓中央災難安全對策本部廿日表示，將自廿二日零時開始，要求自歐洲入境旅客居家或定點隔離十四天，並一律採檢。

泰國民航局十九日深夜宣布，自廿二日起，所有入境的外國旅客必須出示三天內開立的健康證明和十萬美元醫療保單才能登機，否則航空公司可拒絕發給登機證。泰國確診病例目前三百廿二人。

世界衛生組織十九日警告，新冠病毒正在非洲快速傳播，出現病例的國家從十天前的五國迅速增至卅五國。