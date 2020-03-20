不怕疫情？法國民眾偷溜出門 恐延長「封城」

法國總統馬克宏上周宣布自17日中午開始為期兩周的全國強制封鎖，民眾非必要不准外出，以遏止新冠肺炎疫情擴散，但有不少民眾無視規定偷溜出門。法國內政部長卡斯塔納大罵這些違規民眾是「白痴」，痛斥他們增加其他民眾感染風險。

根據法國政府的全國封鎖規定，民眾除了採買、看醫生、遛狗等必要活動，其他時間必須留在家中不得外出，違者開罰。每戶每次僅能一人外出，且出門時必須隨身攜帶許可證，排隊時彼此要間隔一公尺以上。

然而根據媒體捕捉到的畫面，仍有民眾違反規定，成群結隊在外逗留，或是排隊時未保持適當距離。

卡斯塔納接受歐洲第一電台訪問時說：「有人低估疫情風險，自以為是打破規定的現代英雄，事實上他們是白痴。」他批評違規者「讓自己、家人及所愛的人處於風險中，還有醫護人員。即使他們行為愚蠢，醫護人員依舊會治療及拯救這些人。」

卡斯塔納也警告，使用偽造許可證者最重可判處一年有期徒刑，以及1萬5000歐元（約1.6萬美元）罰金。馬克宏18日呼籲企業及勞工配合政府的衛生安全規定，各企業應盡可能讓員工在家上班。

法國公衛署署長吉涅維芙．舍內指出，若要有效控制新冠肺炎疫情，需要二至四周才能觀察到感染情況是否獲得控制，「（封鎖）時間長短，取決於民眾是否能確實遵守規定。」

舍內表示，根據中國等疫情嚴重國家，新肺疫情約在爆發後一至兩個月達到高峰，並持續兩至三個月。以此推估，法國疫情可能在5月中旬或下旬達到高峰。目前法國確診人數累計1萬886例，死亡246例。

另外，澳洲及紐西蘭19日皆宣布，翌日起禁止所有非公民及非居民入境，澳洲的禁止入境措施將實施六個月，但政府不下令停課引發批評。紐西蘭將旅遊建議到最高層級，呼籲民眾不要出國。英國政府一度計畫倫敦封城，19日改口稱「可能性零」。