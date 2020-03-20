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鎖國前大撤退？星馬交界的「國境抉擇」

德國確診逾1.5萬 梅克爾認正面臨「二戰後最大挑戰」

世界日報 / 編譯羅方妤／綜合19日電
德國確診逾1.5萬 梅克爾認正面臨「二戰後最大挑戰」 歐新社
德國確診逾1.5萬 梅克爾認正面臨「二戰後最大挑戰」 歐新社

德國總理梅克爾在18日晚間電視演說中表示，德國自二次世界大戰以來，沒面臨過像新冠肺炎疫情這樣的嚴峻挑戰，所有民眾必須協助保護容易患病的人。這是梅克爾首度在新年演說外，透過電視直接對公民發表演說。

德國19日累計1萬5320人確診，44人死亡。美國約翰霍普金斯大學數據顯示，德國是確診數第五多的國家。

梅克爾是物理學家出身，領導德國超過14年。她說，研究員在爭相開發新冠肺炎疫苗預防民眾感染及研發治療方法時，減緩疫情傳播是目前唯一能將感染人數降到最低的方法。

梅克爾在電視直播演講時說：「現在形勢嚴峻，請務必嚴肅看待。德國有優良的醫療體系，或許它是世界最好的系統之一。然而，如果太多病人在短時間內湧向醫院，我們的醫院完全不堪重負。」

德國政府18日稍早表示，他們已和各邦官員合作，增加醫院容納人數，尤其是針對需要特別照護的患者。政府也指示醫院檢查廢棄病床和醫療設備是否能重新使用，並指出專家預測確診病例在未來幾周會急速上升。

梅克爾在演說中也呼籲全國8300萬民眾待在家，並在必須外出時實踐社交距離，儘管人們在憂患時期會本能地想聚在一起。「請遵守法規，它們會在未來生效。身為政府，我們將持續檢視需要修正的法規和仍可能需要採取的措施。」

德國內政部18日宣布擴大入境管制，包括檢查從義大利、奧地利、西班牙、法國、盧森堡、丹麥和瑞士的旅客，跨境通勤者也需攜帶通行相關文件，其他人則應避免入境德國。德國先前已關閉學校、大學、俱樂部和電影院，但沒有像義大利、西班牙和法國限制人口流動和封鎖整個國家以應對疫情。

新冠肺炎 COVID-19

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