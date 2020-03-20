疫情失控！伊朗官方認了「每小時50人確診、10分鐘就死1人」

伊朗衛生部發言人賈漢普爾（Kianoush Jahanpour）指出，境內每小時約有50人感染新冠肺炎，每10分鐘就有一人死於此疾病。伊朗至今累計1萬8407人確診，死亡總數達1284例。

官方伊朗通訊社（IRNA）報導，賈漢普爾在推特發表以上數據，並要求民眾待在家裡，確保平安又可避免散播病毒。

波斯新年 關購物中心、赦囚犯

梅爾通訊社報導，波斯新年諾露茲節將在20日展開，伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）下令，要求內政部和各省省長於4月3日前關閉全國可能出現擁擠人潮的巿集和購物中心，但是與藥品和生活必需品相關者除外。

此外，伊朗國營電視台報導，為了慶祝伊朗新年，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）將赦免包括政治犯在內的1萬名囚犯。

司法部發言人艾斯邁里（Gholamhossein Esmaili）表示：「那些將被赦免的人不會再回到監獄...那些和安全有關的囚犯中，有將近一半會被赦免。」

艾斯邁里18日表示，為因應新冠肺炎疫情，伊朗已經從監牢暫時釋放包括政治犯在內的8萬5000人。艾斯邁里表示，在領導人赦免後，大批獲得暫時釋放的囚犯不需要回到監獄。

外交部長查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）在18日上傳YouTube的波斯新年諾魯茲節（Nowruz）談話中表示，今年春節正當伊朗多事之秋又逢歷史性挑戰。他強調，伊朗爆發新冠肺炎疫情對舉世揭露美國制裁下的真實情況。