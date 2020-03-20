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檢疫不公 美名人權貴優先引民怨

聯合晚報 / 編譯黃秀媛／綜合報導
新冠肺炎疫情擴大，全球各國幾乎都面臨篩檢不足的問題。圖為紐約布魯克林醫院中心設立的檢疫工作站。 路透
新冠肺炎疫情擴大，全球各國幾乎都面臨篩檢不足的問題。圖為紐約布魯克林醫院中心設立的檢疫工作站。 路透

平民百姓要求接受新冠病毒篩檢被拒，或被迫長時間等待之時，許多並未出現發燒或其他染疫症狀名人、政客和職業運動員卻紛紛透露他們曾接受檢驗；這種情況助長名人權貴得以優先檢測的感受，引發不公平聲浪，也暴露美國醫療體系存在差別待遇的根本事實。

面對媒體詢問，美國總統川普宣稱有錢有勢的人不應優先獲得檢測，雖然他承認名人富豪有時能夠獲得特殊待遇。

美聯社報導，職業籃球NBA藍網隊18日宣布，他們上周在舊金山與金州勇士隊比賽後，整個球隊都接受檢測。勇士隊曾找民營檢驗室做檢測，17日宣布有四名球員感染新冠病毒。

紐約市長白思豪推文說，檢測不是為有錢人而是為病人做的，在病重患者還等著受檢之時，不應讓整個球隊做檢驗。

最近數周獲得檢驗的權貴包括聯邦參議員葛理漢和眾議員蓋茲。他們都曾碰到確診者，不過檢測結果顯示他們並未受到感染。猶他州聯邦眾議員麥克亞當斯18日宣布檢驗證實他感染病毒，他也出現發燒等症狀。

美國1月20日出現第一個確診病例以來，民眾就對很難獲得檢測感到不滿。為了消除壅塞現象，聯邦食品藥物管理局決定讓民營大型檢驗公司推出檢驗器材，並放寬有關的管制，使得兩周來檢測能量激增。

新冠肺炎 COVID-19

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