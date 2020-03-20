「美要走台灣的路 還是走義大利的路？」 佛州前州長隔離感言 語重心長

佛羅里達州前任州長、共和黨佛州聯邦參議員史考特(Rick Scott)由於曾與確診新冠病毒的巴西政府官員見面，居家自主隔離已經超過一周。史考特19日下午接受美國有線電視新聞網(CNN)視訊連線專訪時說，美國疫情已經到了必須嚴肅面對的時刻：「我們要走像台灣的路，只有一個死亡案例，還是要走義大利的路？」

史考特也說，美國應該封閉邊境，加強醫療設備的供應鏈生產，保障所有醫護人員的安全。

他也說，美國民眾必須體認到，現在如果還執意要出國旅行，「你可能就回不來了。」

影片05：35處，史考特提到「我們要走像台灣的路，只有一個死亡案例，還是要走義大利的路？」