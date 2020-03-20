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美納稅人發2000美元紓困 第一張千美元支票4月6日寄出

世界日報 / 記者顏伶如、張文馨／綜合報導
白宮將發放紓困金協助美國民眾對抗新冠疫情。路透
白宮將發放紓困金協助美國民眾對抗新冠疫情。路透

白宮發放紓困金協助美國民眾對抗新冠疫情的計畫，18日更趨明朗化；財政部將要求國會通過5000億美元，做為發放給全美納稅人的現金之用，協助民眾度過難關；直接給納稅人兩張各1000美元支票，將在今年4月6日及5月8日分兩次發放，發放金額會根據納稅人收入、家庭人數而畫分等級，兩次發放的金額相同。

另外，參議院18日通過第二筆新冠肺炎紓困預算，送交白宮後，川普立即簽署；這項法案由民主黨人提出，由政府編列預算補貼失業保險、10天的帶薪病假與免費接受病毒檢測，國會通過的預算規模為1040億美元。

在參議院擁有多數的共和黨員原本持保留態度，最後全案仍表決通過；多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）說，預計19日提出發放現金在內的振興經濟方案，盼兩黨合作下周就能通過，送交總統簽署實施。

川普總統18日在白宮記者會上被問到緊急刺激經濟方案的內容時說，目前仍在討論著「各種不同數字」，「我們希望把數字提高。」

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，根據白宮的1兆元規模緊急刺激經濟方案，對於遭受疫情影響而大量減班的航空公司，財政部在這套方案中，要求國會通過500億美元為航空業者紓困，另外3000億美元供生意受損小型企業申請貸款，還有1500億美元則用來協助受到疫情波及的其他產業。

川普先前曾經提議，希望透過減免工資稅(payroll tax)，讓手頭困難的美國民眾減輕財務壓力，但民主、共和兩黨都有議員大力主張，應該直接發放現金給美國民眾。

共和黨北達科他州聯邦參議員克雷默(Kevin Cramer)表示，川普希望參院能夠盡快行動，「總統對我們所有人下達了明確的目標，要求在4月6日之前要把支票寄出去。」

川普表示，將進一步擴充病毒測試量能，而美國政府在與民間攜手合作下，有所進展，他將另外舉行記者會說明。

振興經濟紓困方案由財政部長米努勤（Steven Mnuchin）負責，據華盛頓郵報報導，米努勤17日與國會議員溝通時提到，若不盡快動作，失業率將從2月的3.5%提高到20%；對此，川普表示，這是最壞情況，但他不認同。

米努勤，18日接受CNBC新聞台專訪時表示：「我的意思並不是說到時候一定會發生。這只是數學上的陳述。」

他表示，失業率20%的說法，來自私人產業某個人數的勞工恐將失業的假設，「但我們不會讓這種狀況出現。」

米努勤說：「我們會確保公司企業擁有足夠資金，可以發薪水給員工。」

川普13日發布全國緊急狀態，18日簽署「國防生產法」（Defense Production Act），以備不時之需；另外，全國緊急狀態中，國務院轄下的全國救災管理局（FEMA）已將新冠肺炎疫情列為最高等級處理，美國將派出兩艘大型醫療船分別前往紐約和西岸，但還沒敲定西岸停泊點。

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