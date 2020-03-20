美死亡逾150例、確診逾9300 紐約州確診破3000全美最高

新型冠狀病毒疫情的快速擴散已成為川普政府和美國民眾最嚴峻的挑戰，全美50州和華盛頓特區隨著檢測增加和範圍擴大，使得確診人數直線上升，已至少9345人確診、150人死亡；紐約州18日暴增千餘新病例，累計確診破3000例與；重災區的華盛頓州和加州均分別採取嚴格抗疫措施。

新冠肺炎疫情在全美確診和死亡人數由於增加過快，數據隨時變動，包括有線電視新聞網(CNN)在內機構已難以提供最精確數據；目前全美死亡人數中，逾三分之二是來自華盛頓州、紐約州和加州，比率驚人。

白宮發放紓困金協助美國民眾對抗新冠疫情的計畫，18日更趨明朗化；財政部將要求國會通過5000億元，做為發放給全美納稅人的現金之用，協助民眾度過難關；直接給納稅人兩張各1000元支票，將在今年4月6日及5月8日分兩次發放，發放金額會根據納稅人收入、家庭人數而畫分等級，兩次發放的金額相同。