又添一國！葡萄牙也宣布進入緊急狀態

（德國之聲中文網）因受新冠病毒疫情威脅，葡萄牙宣布，國家進入緊急狀態，暫定為期2周。德索薩總統（Marcelo Rebelo de Sousa）發表對全國電視講話，解釋此舉是為了"加強抗擊及遏制這一全球疫情大流行。"

德索薩總統強調，從當地時間周四午夜（中歐時間1時）起生效的緊急狀態無意損害民主制，而是為了人民的福祉。他指出，相關措施有可能會實施數月。該國法律規定，緊急狀態可延長，但每次不得超過兩星期。

憲法權利可被暫停

緊急狀態由政府申請實施。葡萄牙國會周三（3月18日）晚以視頻方式投票表決。雖有不少議員投棄權票，但無一票反對。

這樣，政府立即獲得授權，限制公民行動自由和示威等憲法保障的權利。這是上世紀70年代專制結束以來，葡萄牙首次宣布進入緊急狀態。

"一場真正的戰爭"

德索薩總統指出，有約1000萬居民的葡萄牙，其社會、醫療衛生制度和經濟正面對"從未有過的挑戰"。他稱，這是一個"艱巨無比的任務"，一場"真正的戰爭"。他強調，緊急狀態本身不會帶來奇跡，這是一條"充滿困難、不討好的漫漫長路"。

社會黨籍總理科斯塔許諾，民主制不會"被廢止"，但實施緊急狀態易於克服危機。政府暫未出台具體措施。

到目前為止，葡萄牙國內有確診罹患新型冠狀病毒疾病的病例642例，兩人死亡。該國政府預期，"至少"到4月底，感染人數還會繼續增加。周三晚間，受災尤重的5.5萬人口城市奧瓦爾（Ovar）被隔離。

凝煉/葉宣（德新社、法新社）

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