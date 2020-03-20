川普屢稱「中國病毒」 英媒：意在卸責

中國大陸和美國針對新冠肺炎起源展開口水戰，美國總統川普十六日更推文直稱新冠病毒為「中國病毒」。英國天空新聞指出，川普這樣做是為了推卸防疫不力的責任。

川普非常喜歡「中國病毒」這個綽號，近期也更有針對性地引述它。然而，美國防疫專家小組並沒有這麼稱呼新冠病毒。川普無視他以此描述全球疫情時，被批評這種說法不精確和帶有種族歧視。

川普過去幾天推文不斷使用這個詞彙，談到那些因為「中國病毒肆虐」而失業的人。他隨後推文表示，將舉行一場「關於中國病毒」的記者會，並補充他「一直都嚴肅看待中國病毒」，其實他一直低估疫情，說這是騙局。

川普在十六日前都稱疫情為新冠病毒，但他為何改口了呢？他現在正嚴肅看待這個公共衛生危機，承認它可能導致經濟衰退，且影響可能持續到夏季，那時剩幾個月就要舉行十一月的總統大選了。

川普除了意識到情勢有多嚴峻，似乎也察覺責任已落到他的肩上。若數百萬美國人因此死亡，人們會知道這件事終究是在他任內發生。稱新冠病毒為「中國病毒」是種卸責方式。

川普正引導支持者認為他在盡力收拾別人製造的爛攤子，責怪大陸是讓自己少受批評的作法。他反覆且公開地說出「中國病毒」，是為了引導支持者和自己持同樣看法。

然而，隨著數百萬美國人失業和畏懼失去更多，這不太可能讓他們向海外尋找究責對象。有趣的是，川普當選總統前曾推文說：「所謂領導就是無論發生任何事，您都有責任。若沒有發生事情，您還是有責任。」