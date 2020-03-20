紐約增千例確診 兩議員中鏢

新型冠狀病毒疫情的快速擴散已成為川普政府和美國民眾最嚴峻的挑戰，全美五十州和華盛頓特區隨著檢測增加和範圍擴大，使得確診人數直線上升，新增二千二百五十六例，至少九千四百五十一人確診、 一百五十人死亡；紐約州十八日暴增千餘新病例，與重災區的華盛頓州和加州均分別採取嚴格抗疫措施。

聯邦眾議員迪馬里十八日發布新聞稿指出，自己確診新冠肺炎，成為首位確診的國會議員；隨後，猶他州民主黨眾議員麥克亞當斯也宣布，他的冠狀病毒檢測呈陽性。

新冠肺炎疫情在全美確診和死亡人數由於增加過快，數據隨時變動，包括有線電視新聞網在內機構已難以提供最精確數據；目前全美死亡人數中，逾三分之二是來自華盛頓州、紐約州和加州，比率驚人。

紐約州確診病例達三千零八十三例，為當天全美確診病患最多的地區，州長郭謨警告，未來四十五天可能是疫情爆發的巔峰，可能需要數以萬張病床。郭謨宣布，川普同意派遣擁有一千個床位的海軍醫療船「舒適號」至紐約港支援。