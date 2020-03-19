武漢義國折損醫護 台學者：無配套封城是主因

新冠肺炎延燒，台灣學者投書國際期刊分析，武漢、義大利無配套的封城，是導致數千名醫護人員感染的主因之一，民眾也因恐慌紛紛往醫院跑，導致醫院成為疫情傳播據點。

台北醫學大學公衛學院全衛學程助理教授高志文近期在英國醫學期刊（British Medical Journal）發表一篇編輯通訊，分析中國武漢及義大利疫情風暴中，折損醫護的原因。

高志文指出，中國武漢市突然封城，引發社會恐慌，各大醫院在準備不及的狀況下釀成嚴重院內感染，造成1716名中國醫護人員在醫院染疫，造成至少5名醫護人員不幸罹難；疫情同樣嚴峻的義大利也有多達8.2%醫護人員感染新冠肺炎。

高志文認為，這些院內感染可能和社區感染傳播的「社會距離」（social distancing）不足無關，而是配套措施不足，武漢疫情爆發主要是緣於醫護人員長期短缺；義大利則是長期對公衛投資不足，以及公衛、健保系統對於傳染病準備不充分，才會導致醫護人員紛紛染病。

高志文說，有些患者原本只是出現類流感症狀，卻被封城消息、每天接連不斷的新冠肺炎恐怖新聞嚇壞，大量湧入當地醫院，因此感染新冠肺炎。

他表示，醫院本是治療病人的地方，一旦感染控制失敗，可預期看到疫情嚴峻的放大效應，進而可能變成許多小規模的「傳染病震央」，凸顯醫院感染防治是新冠肺炎抗疫的重中之重，呼籲各國政府、世界衛生組織（WHO）強化醫院院內感染控制。