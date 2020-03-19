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日機場員工不慎摔破新冠試藥 網友：惡靈古堡真實上演
新冠肺炎的影響，機場也強化檢疫作業，在日本卻發生一起烏龍，成田機場檢疫所的員工不小心將裝有新冠病毒試藥的試管摔破，讓兩名職員一度疑似感染，也迫使該機場的新冠病毒檢查作業暫停中。
據NHK報導，日本厚生勞動省公布一起發生在成田機場檢疫所的意外事件，本月11日一名職員不慎將裝有新型冠狀病毒檢查試藥的玻璃試管摔落在地上，造成室內污染。
兩名現場作業的職員事後被檢驗出陽性反應，但再經過詳細檢測後發現並沒有被感染，研判一開始的陽性反應可能是試藥附著在鼻孔所致，被檢測者並無真的吸入。
厚生勞動省宣布從11日起暫停成田機場檢疫所的作業，網友表示：「這不是惡靈古堡的情節嗎？」、「日本人素來的嚴謹呢？」、「不相信職員沒有被感染，沒驗出應該只是潛伏期」、「河蟹的這麼厲害，日本人真的很想辦奧運。」
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