塞爾維亞總統感謝中國援助 批評歐盟團結是童話

自湖北武漢爆發的新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球蔓延，世界多國宣佈進入緊急狀態。中國不斷向國際社會提供援助。據官方透露，截至目前，中國已向巴基斯坦、寮國、泰國、伊朗、南韓、日本、義大利、非洲聯盟等數十個有需要的國家和地區組織提供了急需的醫療物資。收到中國首批援助物資後，塞爾維亞總統武契奇週二（17日）在Twitter上再次表達對中國的感謝，並配上一張中塞兩國國旗的圖片。

武契奇（Aleksandar Vucic）在Twitter表示，「我們為雙方的友誼感到自豪，我們永遠不會忘記中國朋友的幫助！」

此前武契奇宣佈塞爾維亞進入緊急狀態並向中國求助，稱「歐洲團結不存在，這是紙上的童話」，又說「唯一能夠幫助塞爾維亞的是中國」。中國首批援助物資3月15日晚連夜運抵貝爾格萊德，這也是塞爾維亞收到的第一批來自國外的疫情防控物資援助。

連日來，中國援助物資陸續抵達多個國家和地區。3月16日中午，來自中國的30萬個口罩運抵比利時列日機場，這是歐洲新冠肺炎疫情暴發以來，比利時首次得到大規模外來援助。

此外，中國援助物資也已陸續抵達義大利、西班牙、南韓、日本、伊朗等多個國家和地區。同時，中國醫療專家組迅速馳援義大利、伊朗、伊拉克等國，考察當地定點醫院，為分享中國抗疫經驗。目前中國已與100多個國家、10多個國際和地區組織分享抗疫經驗，中國工程院院士鍾南山等一批中國專家頻繁與東盟、中亞、歐洲、美國的有關專家進行連線交流。

3月17日，中國外交部發言人耿爽在例行記者會上稱，當前隨著疫情在全球蔓延，一些國家面臨醫療防疫物資缺口，希望得到中國的援助或從中國購買。耿爽表示，中國在全力抗擊本國疫情的同時克服自身困難，已經或者正在向巴基斯坦、寮國、泰國、伊朗、南韓、日本、義大利、非洲聯盟等數十個有需要的國家和地區組織提供了他們急需的醫療物資。中方鼓勵和支持中國的醫療設備、救治藥品、防護用品生產企業擴大生產工。在保證國內需求的同時，對接國外商業採購需求，共同為全球抗擊疫情做出貢獻。

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文章授權轉載自《香港01》