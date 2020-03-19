伊朗專家：政府不作為 可能導致350萬人死於新冠病毒

（德國之聲中文網）德黑蘭謝裡夫大學的科學家們已經模擬出了多個在伊朗可能出現的新冠病毒疫情 發展模型。從這些模型中看，最好的結果是，如果德黑蘭政府把所有的疫區都隔離起來，如果所有的民眾都遵守防疫規定，如果醫療物資和人員不出現短缺，伊朗將在大約一周後出現拐點，但屆時也將已經出現1.2萬例死亡病例。

但是這種預想出來的最好結果並不現實，政府沒有采取隔離措施，民眾也完全無視防疫指示，由於美國的制裁以及長期管理不當，醫療資源短缺現象明顯。

墓地面積在擴大

基於這些判斷，德黑蘭的專家們預測，伊朗大概需要等到5月底才會出現拐點，到那個時候死亡病例將上升至350萬。

從伊朗官方公布的數據就已經看出伊朗國內的局勢有多麼得嚴峻。目前確診病例超過16000人，死亡病例988例（截止3月17日）。

目前伊朗是新冠病毒感染死亡人數第三高的國家。實際的死亡數很可能高於官方公布的數字。世衛組織今天表示，實際的死亡人數可能是官方數字的5倍。

2月18日庫姆出現伊朗國內第一例死亡病例。現在庫姆城官方已經擴建了很多墓地。3月12日《華盛頓郵報》刊登了一些衛星照片，從這些照片上可以看出來，庫姆城郊一座墓地在短時間之內面積迅速擴大。

但正是在這座城市，很多宗教狂熱者無視局勢的嚴重性。在猶豫了數周之後，當地官方終於關閉了法蒂瑪聖陵。這座陵墓被視為伊朗最神聖的聖地之一，每年有大量什葉派穆斯林前去朝聖。本周一晚間一群信徒沖破封鎖，湧入什葉派的這處聖地一起做禱告。

"對德黑蘭實行隔離不現實"

德黑蘭政府無法撼動宗教勢力的阻力，無法在庫姆建立隔離所。除此之外，德黑蘭政府的管理也是一團糟。上周日，伊朗最高宗教領袖哈梅內伊命令軍隊跟隨魯哈尼政府的指示抗擊疫情。而這道命令發布兩天前，哈梅內伊自己宣布接管防疫的指揮工作。那麼到底是誰管理負責防疫工作呢？

十天之內伊朗武裝部隊總參謀長巴蓋裡可能會成為防疫總指揮。有傳聞說，德黑蘭要發布首都禁足令。但是上周日總統魯哈尼說，是否實行隔離措施以及其它重要的防疫措施都由政府危機應對小組來做決定，而不是政府之外的機構人員來決定。直到現在魯哈尼仍拒絕把伊朗調至危機管理模式，或者至少對首都德黑蘭采取隔離措施。

德黑蘭市長 皮魯茲·哈納基承認："我們根本沒有能力也沒有余力在德黑蘭實行隔離措施。隔離之後我們無法保證市民的基本供應。制裁也是其中的一個原因。"

制裁令醫療物資進口變得更困難

伊朗政府超過50年來，首次向國際貨幣基金組織申請貸款。他們請求獲得50億美元的貸款用於應對新冠病毒疫情。就算德黑蘭政府能拿到這筆貸款，也無法用這筆錢去購置防疫物資，因為美國對伊朗的制裁會阻礙伊朗購買物資過程中必須使用的金融轉賬。

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