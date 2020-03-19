聽新聞
test
0:00 / 0:00

伊朗專家：政府不作為 可能導致350萬人死於新冠病毒

德國之聲 / 德國之聲

（德國之聲中文網）德黑蘭謝裡夫大學的科學家們已經模擬出了多個在伊朗可能出現的新冠病毒疫情 發展模型。從這些模型中看，最好的結果是，如果德黑蘭政府把所有的疫區都隔離起來，如果所有的民眾都遵守防疫規定，如果醫療物資和人員不出現短缺，伊朗將在大約一周後出現拐點，但屆時也將已經出現1.2萬例死亡病例。

但是這種預想出來的最好結果並不現實，政府沒有采取隔離措施，民眾也完全無視防疫指示，由於美國的制裁以及長期管理不當，醫療資源短缺現象明顯。

墓地面積在擴大

基於這些判斷，德黑蘭的專家們預測，伊朗大概需要等到5月底才會出現拐點，到那個時候死亡病例將上升至350萬。

從伊朗官方公布的數據就已經看出伊朗國內的局勢有多麼得嚴峻。目前確診病例超過16000人，死亡病例988例（截止3月17日）。

目前伊朗是新冠病毒感染死亡人數第三高的國家。實際的死亡數很可能高於官方公布的數字。世衛組織今天表示，實際的死亡人數可能是官方數字的5倍。

2月18日庫姆出現伊朗國內第一例死亡病例。現在庫姆城官方已經擴建了很多墓地。3月12日《華盛頓郵報》刊登了一些衛星照片，從這些照片上可以看出來，庫姆城郊一座墓地在短時間之內面積迅速擴大。

但正是在這座城市，很多宗教狂熱者無視局勢的嚴重性。在猶豫了數周之後，當地官方終於關閉了法蒂瑪聖陵。這座陵墓被視為伊朗最神聖的聖地之一，每年有大量什葉派穆斯林前去朝聖。本周一晚間一群信徒沖破封鎖，湧入什葉派的這處聖地一起做禱告。

"對德黑蘭實行隔離不現實"

德黑蘭政府無法撼動宗教勢力的阻力，無法在庫姆建立隔離所。除此之外，德黑蘭政府的管理也是一團糟。上周日，伊朗最高宗教領袖哈梅內伊命令軍隊跟隨魯哈尼政府的指示抗擊疫情。而這道命令發布兩天前，哈梅內伊自己宣布接管防疫的指揮工作。那麼到底是誰管理負責防疫工作呢？

十天之內伊朗武裝部隊總參謀長巴蓋裡可能會成為防疫總指揮。有傳聞說，德黑蘭要發布首都禁足令。但是上周日總統魯哈尼說，是否實行隔離措施以及其它重要的防疫措施都由政府危機應對小組來做決定，而不是政府之外的機構人員來決定。直到現在魯哈尼仍拒絕把伊朗調至危機管理模式，或者至少對首都德黑蘭采取隔離措施。

德黑蘭市長 皮魯茲·哈納基承認："我們根本沒有能力也沒有余力在德黑蘭實行隔離措施。隔離之後我們無法保證市民的基本供應。制裁也是其中的一個原因。"

制裁令醫療物資進口變得更困難

伊朗政府超過50年來，首次向國際貨幣基金組織申請貸款。他們請求獲得50億美元的貸款用於應對新冠病毒疫情。就算德黑蘭政府能拿到這筆貸款，也無法用這筆錢去購置防疫物資，因為美國對伊朗的制裁會阻礙伊朗購買物資過程中必須使用的金融轉賬。

本文章由德國之聲授權提供】

新冠肺炎 COVID-19

相關新聞

新冠疫情延燒 全球確診破20萬死逾8千

新冠肺炎疫情全球蔓延，歐盟執委會主席范德賴恩十七日與會員國領袖舉行視訊會議討論後宣布，決定十八日起關閉歐盟外部邊境至少卅天，禁止非必要外籍人士進入歐盟。在此同時，歐洲新冠肺炎的死亡人數已超過亞洲，全球確診病例突破廿萬，死亡人數破八千。

全美淪陷 美加邊境關閉

美國總統川普十八日宣布，為遏阻新冠肺炎疫情蔓延，將針對「非必要」交通，暫時關閉美國與加拿大邊境。

伊朗專家：政府不作為 可能導致350萬人死於新冠病毒

（德國之聲中文網）德黑蘭謝裡夫大學的科學家們已經模擬出了多個在伊朗可能出現的新冠病毒疫情 發展模型。從這些模型中看，最好的結果是，如果德黑蘭政府把所有的疫區都隔離起來，如果所有的民眾都遵守防疫規定，如

陽台鼓掌3分鐘 荷蘭人為醫護打氣

新冠肺炎疫情重創歐洲，在愛爾蘭當地工作的台灣女生郭世慧描述，愛爾蘭人對戴口罩的東方人投以異樣眼光，甚至有房東要求台灣房客立即搬家，理由是擔心病毒散播，後來找到台灣人收留暫住。

疫情燒 旅美台裔：從沒想過紐約會變這樣

「前幾個禮拜我們還到處幫你找口罩，讓你寄給台灣的家人，沒想到才隔幾周，紐約變成這個樣子，這是從來沒想過的事情。」旅居紐約卅一年的台裔兒童復健師張玲娟，轉述病人家長對她的談話。

史無前例！ 澳洲禁國外旅行

為抑制新冠肺炎疫情擴散，澳洲總理莫里森十八日下達史無前例的禁令，要求公民暫停國外旅行，正在國外的盡速回國。此禁令實施無特定期限，可能至少六個月。

矽谷巨頭出招！臉書、谷歌擬用定位資訊抗新冠肺炎

臉書與谷歌正與華府商討借助科技加強防疫。這項計畫可能涉及蒐集美國民眾智慧型手機中的定位資訊，在匿名的情況下繪製新冠肺炎擴...

確診人數破百例！南非新冠肺炎累計達116例

南非自3日發現感染新冠肺炎首例確診病例至今，已快速衝高到116例，男女性比例分別為77比39。116例中14例無外出旅遊...

新加坡新冠肺炎確診暴增47例 累計313起

新加坡衛生部指出，今天新增47起新冠肺炎確診病例，再創單日新高，確診病例累計達313起

全球新冠肺炎確診突破20萬例 死亡人數超過8000

法新社根據官方數據所作統計顯示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）自去年12月初疫情爆發迄今，全球確...

新冠肺炎延燒 布吉納法索傳首起死亡病例

非洲沙赫爾地區（Sahel）國家布吉納法索（Burkina Faso）今天宣布新冠肺炎死亡首例，也是非洲撒哈拉沙漠以南（...

印度軍方現首例新冠肺炎確診 準軍事部隊進入備戰狀態

印度官方統計，截至今晚6時累計新冠肺炎確診病例達134例，其中印度軍方及西孟加拉省均出現首例確診病例，印度軍方甚至要求準...

熱門新聞

我新冠肺炎突破百例大關！單日狂增23例 2人無旅遊史

新冠肺炎零確診「破功」 苗栗縣出現首例

圖表看疫情／全球新冠肺炎確診突破20萬例 歐洲死亡人數超過亞洲！

直播／ 今日又新增23例確診 其中21例屬於境外移入

陳時中：明天起我國全面限制外國人入境

大陸醫學研究：O型血 相對不易感染新冠肺炎

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。