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全美淪陷 美加邊境關閉

聯合報 / 記者顏伶如、和釗宇／綜合報導
受疫情影響，平日熙來攘往的美國紐約市時報廣場，十七日出現難得的冷清。 （法新社）
受疫情影響，平日熙來攘往的美國紐約市時報廣場，十七日出現難得的冷清。 （法新社）

美國總統川普十八日宣布，為遏阻新冠肺炎疫情蔓延，將針對「非必要」交通，暫時關閉美國與加拿大邊境。

川普推文說：「兩國同意，我們將對非必要交通暫時關閉與加拿大接壤的北部邊境。貿易將不受影響。細節容後補述！」

加拿大總理杜魯多十六日已宣布封鎖邊界，禁止非加拿大公民或永久居民入境，美國公民除外。美國先前已針對中國大陸、歐洲和全球許多地區實施入境管制。

在加州舊金山灣區，十七日開始採取「居家避疫」對抗新冠肺炎疫情，原本擁擠不堪的公路變得空盪盪，商店暫停營業，完全顛覆區內七百萬人生活方式。

舊金山灣區公共衛生機關祭出全美最嚴格的非常手段，除非有必要理由，否則不得出門，包括柏克萊、奧克蘭等舊金山周邊城市在內，估計七百萬民眾受到影響。加州索諾瑪郡、蒙特利郡及棕櫚泉市十七日決定效法，三個地區總計人口約一百萬。

加州新冠病毒確診案例已超過七百例，十三人病故。

美國第一大城紐約市十七日確診病例大增，累計超過八百例。市長白思豪表示，四十八小時內決定是否也採取「居家避疫」，但紐約州長郭謨卻說，紐約市長無此權限。

郭謨說，「居家避疫」的範圍如果沒有遍布所有區域，將導致民眾到處流竄，「到頭來將出現反效果」。

西維吉尼亞州十七日傳出首例確診，使得全美五十州和華盛頓特區全部淪陷，已至少六五三六人確診，死亡人數達到一一六人。

38國入境日本要隔離

【國際組／綜合報導】日本政府十八日決定，來自歐洲、伊朗等卅八國的人士入境日本後必須在指定地點隔離十四天。日本放送協會（NHK）報導，日相安倍晉三召開防疫會議，決定加強邊境管制措施以防止新冠肺炎疫情在日本擴大。

會中決議，從歐盟幾乎所有會員國、伊朗、埃及等卅八國入境日本的人士（包括日本人在內），必須在飯店或自宅等檢疫所所長指定的地點隔離，並且在日本境內不得搭乘公共交通工具。

新冠肺炎 COVID-19

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