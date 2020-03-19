陽台鼓掌3分鐘 荷蘭人為醫護打氣

新冠肺炎疫情重創歐洲，在愛爾蘭當地工作的台灣女生郭世慧描述，愛爾蘭人對戴口罩的東方人投以異樣眼光，甚至有房東要求台灣房客立即搬家，理由是擔心病毒散播，後來找到台灣人收留暫住。

郭世慧住在愛爾蘭第二大城科克，表示因文化差異，愛爾蘭防疫觀念和作法和台灣不同。即使疫情嚴峻，依然沒有戴口罩習慣，之前她跟同事搭計程車回家，上車戴口罩，司機還問說可以讓他拍照嗎？

她表示，愛爾蘭人不愛戴口罩，但當地口罩缺貨，現在一片三點五歐元約台幣一百十六元。

目前在英國求學的蘇小姐表示，當地雖有民眾搶購米、罐頭、麵、衛生紙及消毒用品，但整體還沒有到失序地步，英國巴斯半馬拉松日前仍如期開跑，依舊有上千人參加。但她認為英國政府現行作法猶如一場豪賭。

她認為，英國人的焦慮來自首相強生日前表示，「會有更多家庭失去他們的家人」，「大家嚇壞了」，害怕醫療體系可能在病例劇增後崩潰，特別是英國的醫療體系平時就缺乏效率，掛號後平均五天才見得到醫生。

旅居荷蘭鹿特丹的台灣女孩蘇瑋璇說，荷蘭民眾現在也開始重視防疫，她到超市看到有人拿水果時，以塑膠袋反摺，抓起水果再反套回袋子裡，「這種小心翼翼前所未見」。

蘇瑋璇說，荷蘭有人發起「向每位無名抗疫英雄致敬」行動，號召民眾在當地時間十七日晚間八點打開窗戶、站上陽台鼓掌三分鐘，為醫護人員打氣。荷蘭人堅信每個人都要出一點力才能成就一個國家，集體力量才是最強大的。