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新冠肺炎席捲全球 各國防疫手法一次看

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新冠肺炎席捲全球，各國也紛紛祭出防疫手段。圖／德國之聲中文網
新冠肺炎席捲全球，各國也紛紛祭出防疫手段。圖／德國之聲中文網

美國各州目前都發現了確診病例，感染人數為6400人，截至本台發稿時為止，死亡病例已攀升至108人。川普當局敦促國會批准一項價值一萬億美元的救市計劃，屆時甚至有可能向每一個美國公民直接發放一千美元。美聯儲周二承諾，將保障企業，銀行，甚至地方政府獲取貸款的渠道暢通，以避免經濟進一步下滑。加拿大也表示，將向受到疫情直接影響的民眾提供財政支持。

巴西於周二宣布了第一個新冠死亡病例，並表示另有四個疑似死亡病例正在等待最終的檢測報告。

在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯，當局要求將探戈舞學習班等文娛設施關閉至少15天。

墨西哥最高法院宣布，將暫停法庭常規工作直至4月19日。

智利則有可能推遲原定四月底舉行的新憲法全民公投。

歐洲

歐盟各國首腦宣布關閉歐盟外部邊界後，義大利總理表示，新冠病毒引爆了一場「社會經濟層面上的海嘯」。過去24小時內，義大利新增死亡病例達345人，總數增至2503人。感染人數已增至31506人，每日增幅為12.6%。

法國對6700萬人口實施了隔離，這在和平時期從未有過先例。法國政府已表示將向大企業提供財政支持。目前法國共有確診病例6600人，死亡148人。

比利時從周三中午開始截至4月5日，對民眾的行動自由作出限制。

西班牙宣布將出台價值兩千億歐元的一攬子計劃，幫助陷入困境的企業，員工以及其他志願者組織。

德國政府將撥款5000萬歐元，接回滯留境外的德國游客。鑑於感染人數急劇增加，德國負責疫情防控的羅伯特科赫研究所在周三的例行記者會上表示，如果不能嚴格遵守目前的防疫措施，「今後兩到三個月內，德國感染人數有可能會超過千萬。」

黑山也證實了該國的第一個病例。兩名女患者是12天前分別從美國和西班牙返回的。

土耳其證實首個新冠病毒死亡病例，該國感染人數已經增加了一倍，達到98例。

亞洲

中國周二的新增病例為13人，其中12人為境外輸入型病例。迄今為止，中國大陸感染總數為80894人。新增死亡病例為11人，總數達3237人。

印尼警方要求商家對基本食品實施限量銷售，以制止哄搶行為。

韓國周三宣布，新增病例84人，這已是該國連續第三天新增病例少於百人。韓國感染總數為8320人，新增死亡兩例，總數為81例。

台灣宣布，為了防止疫情輸入，將對大多數國家實施入境限制。但擁有居台許可者和外交官則不在受限之列。

蒙古宣布發現三個新增病例，患者為來自韓國和德國的返國人員。

泰國計劃關閉學校，酒吧和電影院，並將推遲下個月的泰歷新年活動。

越南計劃停發對所有國家的入境簽證。

中東和海灣地區

伊朗衛生部官員周三宣布，死於新冠病毒感染的患者人數已達988人，過去24小時內的死亡人數為135人。

阿曼關閉了境內所有旅游景點，並禁止在海濱和公園等公共場所聚集。

約旦國王簽署新法律，授予政府實施緊急狀態法的權力。

達揚/葉宣（路透社）

本文章由德國之聲授權提供】

新冠肺炎 COVID-19

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