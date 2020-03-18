烏干達至今0確診 台灣人入境揭關鍵「防疫超英趕美」

新冠肺炎疫情持續延燒，截至18日已造成全球7千多人死亡，逾19萬例確診病例，搞得各國民眾人心惶惶，不過位於東非的烏干達（Uganda）至今確診人數為零，令人頗為訝異。對此，一名網友近日分享在烏干達旅遊的心得，找出關鍵原因，直呼烏干達的防疫是「超英趕美」！

一名網友在PTT發文表示，他數日前從杜拜入境烏干達，下機後開始量體溫、消毒雙手，並填寫有關新冠肺炎與伊波拉的問卷，接著又是不間斷地消毒過程，包含按指紋、拿行李後、抵達旅館下車、到櫃檯都要噴酒精消毒，連在餐廳內「只要有其他人碰過就消毒」。

不只機場，連購物商場的安檢程序也很繁瑣，警衛會要求顧客安檢前先消毒，過了安檢門後再消毒。原PO接著表示，他去當地一家電信門市購買手機門號，還沒開口，店員便要他消毒，原PO終於忍不住問對方「你這個是政府給的，還是自己買的？」店員則回答，「怎麼可能政府給的，政府給的你敢用嗎？」

原PO透露，自己長年旅居歐美，走遍70至80個國家，在疫情爆發前，他大部分時間都待在法國和杜拜，發現這兩國的防疫標準「就是幼稚園水平」，但烏干達的防疫措施相當嚴謹，旅客從疫情嚴重的國家入境要強制隔離14天，他直呼「就防疫來說，這個國家真的是超英趕美」。

貼文一出，網友第一時間先去查證原po的IP位置，確實是在烏干達首都坎帕拉（Kampala），紛紛直呼「IP正確，猛」、「推，蠻厲害的，感謝分享」、「被伊波拉嚇壞了，跟台灣有SARS一樣」、「觀念上走的比我們還前面」。