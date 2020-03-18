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聯邦疾病防治中心淪陷 出現確診首例

世界日報 / 編譯樊蕙╱綜合17日電
聯邦疾病防治中心(CDC)16日證實出現首位員工確診感染新型冠狀病毒。 美聯社
聯邦疾病防治中心(CDC)16日證實出現首位員工確診感染新型冠狀病毒。 美聯社

聯邦疾病防治中心(CDC)16日證實出現首位員工確診感染新型冠狀病毒。

據信該名員工沒有參與CDC全國疫情因應行動；CDC在聲明中說，「此人身體狀況良好，並已接受隔離，避免把病毒傳染給別人。」

該員工自6日起就沒有出入過CDC位於喬治亞州亞特蘭大的總部，當時也沒有出現症狀。

CDC說，該名員工出現諸如發燒與咳嗽等症狀後，就開始進行居家隔離。

關於該名員工身分的詳細資料，包括姓名、年齡與性別等都被保密，以保障隱私。

CDC發布新聞稿表示：「CDC將最大限度保障每個個案的隱私，同時通知可能受影響的員工，採取立即行動減緩病毒擴散；敬請了解，出於對個人隱私的尊重，關於本個案或此後其他個案的細節，我們都無法提供分享。」

該名感染員工在CDC的哪一個部門工作並未公布；但在相同單位上班的員工們，目前都在家遠距上班，而辦公室則接受徹底消毒。

CDC已「主動採取行動，降低員工感染的風險」，建議生病員工待在家裡，增加CDC各項設施的清潔頻率，取消大型會議與員工旅遊，提高遠距工作的員工人數，也建議保持社交距離與進行其他措施。

而CDC最近因為全面篩檢工作延遲而飽受批評；該中心送出第一批檢測試劑後不到一個星期，就有許多州的實驗室說診斷結果「不具決定性」，迫使CDC修改檢測試劑的成分。

儘管政府官員開始重視疫情，篩檢工作仍然繼續延後。

根據CDC網站公布的數字，截至16日，只有4255個檢體經過該中心實驗室進行的新冠病毒篩檢。

根據約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins)系統科學與工程中心(CSSE)統計，截至16日，美國已有4661人確診，85人死亡；全球則有18萬2406人確診感染新冠病毒，7154人死亡。

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