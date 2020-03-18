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英國佛系防疫慘遭砲轟 醫揭秘：溫和增加是好事

聯合新聞網 / 綜合報導
目前在倫敦某精品專櫃任職的娟娟自嘲說，「在英國防疫，就是跟大家一起比看誰的身體、免疫力比較好。」 路透社
目前在倫敦某精品專櫃任職的娟娟自嘲說，「在英國防疫，就是跟大家一起比看誰的身體、免疫力比較好。」 路透社

新冠肺炎全球疫情延燒，許多人擔心國外佛系防疫的隱憂，而光田綜合醫院耳鼻喉頭頸部部長賴仁淙則認為，佛系防疫其實是一種活系防疫，呼籲民眾別霸凌回國確診的國人，他也說溫和增加確診人數是件好事。

英國日前提出「群體免疫」（herd immunity）的防疫政策，讓國內一定數量的人口染病並對新冠肺炎免疫，以避免再傳染給其他未染疫的民眾，被許多人稱是「佛系防疫」。

對此，醫師賴仁淙在臉書發文提到，很多民眾會擔心甚至妖魔化佛系防疫的政策，並認為「日本，德國，英國的頂級專家都瘋了嗎？」、「英國會因此死亡到幾十萬人嗎？」不過賴仁淙說，提出佛系防疫的專家並沒有瘋，其實那是一種活系防疫。

賴仁淙表示，新冠肺炎必定會流感化與社區化，若在冬季捲土重來就有可能再次爆發。因此，避免二度發作的最佳策略就是讓所有健康的人口都有輕微感染來獲得免疫力，並搭配煞車機制，若死亡人數短時間超過一定限度就會加強隔離力度，而目前德國、日本和英國都在安全範圍，如果新冠肺炎年底再犯，傷害就能降低。

賴仁淙解釋，活系防疫的重點是使爆發的峰值盡量扁平化，以爭取時間和免疫力，至於英國則會根據疫情調整封鎖程度，預估死亡人數是不會超過武漢的3000人。

另外，近期許多返國國人確診遭民眾在網路上責罵，他也呼籲，「不要霸凌回國感染的國人，他們身上的抗體也許在年底會帶給我們保護作用，台灣能溫和的增加數字反而是件好事」。

新冠肺炎 COVID-19

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