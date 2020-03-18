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新冠肺炎不像流感…「如陷地獄高燒到出現幻覺」

世界日報 / 記者胡玉立／綜合報導
感染新冠肺炎病患普遍描述症狀包括高燒、乾咳和呼吸急促，有人形容自己「發高燒到出現幻覺」、「感覺像身陷地獄」，絕非患流行性感冒所能比擬。 法新社
感染新冠肺炎病患普遍描述症狀包括高燒、乾咳和呼吸急促，有人形容自己「發高燒到出現幻覺」、「感覺像身陷地獄」，絕非患流行性感冒所能比擬。 法新社

感染新冠肺炎病患普遍描述症狀包括高燒、乾咳和呼吸急促，還有人形容自己「發高燒到出現幻覺」、「感覺像身陷地獄」，絕非患流行性感冒所能比擬。

而當逐漸康復患者提供自身經驗或血液樣本供醫療使用時，新澤西州紐瓦克市卻有一確診患者假報姓名地址後「神隱」；市長巴拉卡(Ras Baraka)正公開尋人，指此確診女性恐將形成「公共衛生風險」。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，約翰霍普金斯大學專家指出，罹患COVID-19的患者症狀可能因人而異，全球目前已有超過7萬9000人康復；一名自稱A.N.的患者表示，她病了兩個多星期，「感覺像身陷地獄，以前得過的流感完全不能相比，高燒到出現幻覺。」

她說，她仍在發燒，但已趨緩，現在溫度大約100.8度，是「很大的進步」。

A.N.表示，她3月初在西雅圖一家醫院接受治療，醫護人員對她的情況感到擔憂，「他們準備進來時，我覺得他們驚慌失措，根本不知道自己在做什麼。真令人不安。」

後來她被告知開車去一家診所、於車內接受檢測，24小時內確診患病。她說：「說實話，我肩上的大石落下，感覺像是『我沒有瘋』。」

另一名患者本特利(Clay Bentley)正在喬治亞州羅馬(Rome)住院中；他用棒球比喻說：「我覺得今天我已到了三壘，快要回家了。」

本特利兩周前參加教堂合唱團唱歌次日出現症狀，並在當地醫院確診，被要求回家休養；他說，四天後，「我無法起床，不能動彈，甚至無法呼吸，只覺得是被送回家等死。」返院後，他發現其他幾位團員也感染了武漢肺炎。

伊麗莎白·施耐德(Elizabeth Schneider)則表示，她自己應該是在西雅圖參加一群朋友聚會後感染，症狀緩解後，她接受COVID-19測試結果呈陽性，「我症狀最嚴重時，像是染上另一種流感。」

施耐德具分子生物學背景，已捐出她的血液供研究開發治療方法和疫苗。

但在新澤西州紐瓦克市，一名身分不明的年輕女性14日到東奧蘭治綜合醫院接受COVID-19測試，提供錯誤的姓名和地址後就離開了。她的新冠病毒檢測呈陽性反應，當局至今無法找到她。

巴拉卡市長表示，「這對她本人和對整個社區來說，都是公共衛生風險。」紐瓦克正申請法院命令，要求醫院協助警方識別此女身分。巴拉卡敦促這名女子立即聯繫醫護人員，並前往東奧蘭治綜合醫院。巴拉卡說：「我們正在找你。」

有線電視新聞網報導，截至17日下午，新澤西州有267例確診病例，三人死亡；近鄰紐約州確診病例數是全美最多，至少1374人感染，12人死亡。

新冠肺炎 COVID-19

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