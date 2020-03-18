美國抗疫器材缺！護士口罩不足 被迫重覆使用

新冠肺炎疫情大流行，美國各醫院嚴陣以待，但在患者大增之際，雪上加霜的是醫護人員自我保衛器材如口罩等出現短絀；護士聯合會表示，有護士們被要求重複使用失去保護功能的口罩；同一時間，藥物學者正絞盡腦汁，想取得新冠肺炎康復者的血液樣本，憑以造出抗體為本的治療藥劑。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，政府高層人士擔憂，疫情大流行會把醫院逼到窮於應付的地步，而醫用裝備的短絀，將危及醫生、護士及病人；「全國護士聯合會」執行長邦妮‧卡斯蒂洛(Bonnie Castillo)表示，目前護士們被要求口罩一用再用，而失去保護功能。

卡斯蒂洛表示，聯合會最憂心的是N-95口罩短絀；該型口罩能過濾95%的空飄粒子。

上個星期，疾病防治中心(CDC)才發布指南，表示醫護人員可以戴貼合沒那麼緊的手術用口罩，「充作可接受的替代品」。

卡斯蒂洛則預言，醫護人員一直治療新冠病患，可能自己會受感染，「若是他們染病，誰來照顧病人？」

與此同時，為開發出藥物，治療全球將近20萬名確診感染的病人，藥廠執行長、醫學院研究員及美國公衛官員咸表示，病情康復人士的血液樣本極為重要，血裡有抗體結構，但樣本極為稀缺。

學者們認為，想盡快找到治療新冠肺炎的方法，採用抗體為本的方法應該最有希望。

聯邦「生物醫學高級研究與發展署」資助研發藥物來對抗冠狀病毒，署長布萊特(Rick Bright)表示，康復病人的血液被視同黃金，樣本數量都很有限。

很多藥廠及學院研究團隊都在快馬加鞭，想研發抗體類藥物來治療新冠肺炎，但學者們要取得康復者的血液樣本，困難重重；凡此種種顯示，想快速研發藥劑，治療新而資訊稀少的病毒，仍有很多障礙待克服。

舊金山市「Vir」公司今年初開始尋找血液樣本，但中國因疫情而動盪不已，因此完全無法從中國取得；該公司已擴大研究範圍到其他國家，雖然最近取得血液樣本，但距離疫情爆發已超過兩個月。