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抗疫 歐盟全境封鎖30天

聯合晚報 / 編譯胡夢瑋／綜合報導
奧地利和匈牙利邊界因為管制，車輛大排長龍。歐新社
奧地利和匈牙利邊界因為管制，車輛大排長龍。歐新社

新冠肺炎疫情全球蔓延，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）17日與會員國領袖舉行視訊會議討論後宣布，決定關閉歐盟外部邊境至少30天，禁止非必要外籍人士進入歐盟。

所有26個申根條約國家同意歐盟執委會提出的計畫案，但要奏效，需要申根區的非歐盟國家冰島、列支敦士登、挪威、瑞士合作，因此共有30國關閉外部邊境。

疫情在歐洲快速蔓延，申根國先前已有21國施行邊境檢查和關閉措施，造成混亂局面。歐盟現在將首次大規模關閉歐洲外部邊境。

范德賴恩表示，「必要」工作人員不受於旅遊限制，而封鎖邊境的決定來自於需要「更多行動以減輕衛生系統的重大壓力」。這項旅遊禁令將會影響所有非歐盟國籍民眾進入歐盟，然而，擁有居留權者、歐盟公民、歐盟公民和外交人員的眷屬、跨國工作民眾、衛生工作人員以及運輸人員不在限制範圍內。

歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）表示，必須確保藥物、食物、貨物的流通，我們的公民也必須有辦法前往他們的國家。「我們將會找到跨國工作民眾的適當的解決辦法。為了抑制病毒傳播，我們同意透過施行為期30天禁止外籍人士在非必要下進入歐盟，來加強我們外部邊境」。

范德賴恩補充說明，英國公民也不受禁令影響。她說，「英國公民為歐盟公民，因此當然，對於英國公民進入歐盟內沒有限制」。英國目前雖已脫歐，但處於過渡期。英國尚未實施封鎖邊境政策。

歐盟宣布關閉外部邊境。路透
歐盟宣布關閉外部邊境。路透

歐盟 英國

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