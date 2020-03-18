中國已派4隊伍馳援海外 助義大利、伊朗、伊拉克抗疫

新型冠狀病毒疫情在中國已趨緩和，但在全世界確診病例卻快速攀升，多個國家紛紛向宣稱「抗疫有成」的中國求援。據統計，自2月29日以來，中國已陸續派出四支專家隊伍，分別幫助伊朗、伊拉克、義大利抗擊疫情。中國國家主席習近平17日也打電話給西班牙總理桑傑士，表示中方將盡力提供支持和幫助給西班牙，在各國抗疫中助一臂之力。

全球進入戰「疫」時期之際，疫情趨緩的中國外交部發言人耿爽12日曾強調，病毒是人類共同的敵人，中方將貢獻中國力量和智慧，與各國共獲這場戰役的最後勝利。

澎湃新聞報導，自2月29日以來，中國已陸續派出四支專家隊伍，幫助伊朗、伊拉克、義大利抗擊疫情。四支隊伍的組成人員中，除去中國紅十字會、國家衛健委、中國疾控中心的相關負責人或專家，還包括來自上海、廣東、四川、安徽和浙江等省份的醫療專家等相關人員。

其中疫情最為嚴峻的義大利，截至3月17日，中國已派出兩支抗疫醫療專家組。其中3月12日一行9人攜31噸醫療物資抵達羅馬，醫療物資中包括治療重症的醫療設備、藥物和珍貴的血漿。3月17日，浙江又組建一支12人抗疫醫療專家組赴義大利，共捐贈35.4噸物資支援當地抗疫。

3月7日，中國紅十字會總會派出志願專家七人團隊赴巴格達，支援伊拉克疫情防控。新華社報導，中國紅十字總會向伊拉克捐贈一套實驗室設備及5萬份核酸檢測試劑，專家也建議伊方建設方艙醫院，加強疫情防控和病人救治。

另2月29日，上海市紅十字會組建的五人志願專家團前往伊朗。3月14日，安徽省紅十字會增派兩人。人民網報導，中方分享的全民動員、居家隔離、全面對疑似患者進行篩查和檢測、集中救治等措施已經應用於伊朗新冠肺炎防控。

另新華社報導，中國國家主席習近平17日與西班牙總理桑傑士通電話表示，中方願應西班牙之所急，盡力提供支持和幫助，分享防控和治療經驗，並稱中方願繼續擴大進口西班牙優質特色產品。桑傑士除表達感謝，並承諾西政府將盡力保護好旅居西班牙中國公民的健康安全。