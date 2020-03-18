逃離義大利 中國留學生戴口罩不吃不喝28小時

隨著中國新冠肺炎確診病例數逐漸下降，中國當局正採取嚴格措施，防止疫情從境外「倒灌」。與此同時，歐美多國疫情嚴峻，不少華人搶購機票急著離開躲疫情。晶報報導，一名義大利中國留學生輾轉28小時回到中國，她一路不吃不喝不摘口罩，被送到隔離點後，她終於放心。

BBC中文網報導，近幾天來，義大利、西班牙、德國、法國的新增病例數量都繼續猛漲，以至於世衛組織總幹事在上周將歐洲描述為新冠疫情的「震央」。

來自浙江杭州的喬伊在英國利茲大學（University of Leeds）就讀國際商務專業。她在一周前便選擇從英國經荷蘭阿姆斯特丹飛回中國。她表示，她所知道的就有數百名中國留學生正在或準備回國。

「我最擔心的原因是因為英國現在檢測的人其實很少，有很多潛在病例，以後很可能會和義大利一樣失控，」喬伊說，「另一個原因是因為華人在這邊受到歧視甚至毆打的情況都有出現，回去是最穩妥的選擇。」

在中國的社交媒體微博上，歐美的中國留學生們紛紛發文號召創建「回國群」或「轉機群」，組團尋找夥伴回國。但多人表示，近期航班取消的情況非常嚴重，一些人甚至購買兩張或三張機票以防出現意外。

「就是為了保險起見，我同時買了兩張機票，選了國航的想著會保險一點，結果飛之前一天突然告訴我取消了，現在真的快崩潰了，」24歲的王一銘17日從紐約飛往北京的機票在周一被取消。

在機票一票難求的情況下，一些留學生還選擇了包機回國。包租一架可容納60個座位的飛機的成本，約為200萬元人民幣（約28.5萬美元），均攤到每位乘客的成本約為3.5萬元人民幣。

文匯報報導指出，正在德國和奧利地邊境城市帕紹（Passau）留學的中國學生Linda過去半個月收到很多國內家人和朋友關心的訊息，但她最後還是決定留在德國。她認為現在貿然前往機場和飛行途中的感染風險很高，「目前中國嚴防境外疫情輸入，不想增加親友以及祖國相關工作人員的負擔」。