歐盟、加拿大鎖國 川普：疫情可能持續到八月

新冠肺炎疫情引發各國相繼鎖國防疫，連全力維持開放邊界的歐盟都加入鎖國潮。歐盟執委會主席范德賴恩十六日表示，已建議歐盟各國暫時禁止非必要旅客入境卅天，預計十七日各國領導人舉行視訊會議通過後實施。加拿大總理杜魯多十六日也宣布封鎖邊界，禁止非加拿大公民或永久居民入境，美國公民除外。

美國尚未宣布鎖國，但美國總統川普十六日宣布「十五日內減緩傳播」的目標與行動準則，呼籲美國人避免參與超過十人的聚會，停止在餐館和酒吧用餐，學童盡量在家就學。川普要美國人做好心理準備，疫情可能持續到今年八月，並導致美國陷入經濟衰退。

川普說：「情況很糟，很嚴重。希望（疫情結束）那一天趕快來到，我們會回到原來的狀態」。

美股十六日充分反映疫情和經濟危機，道瓊工業指數收盤暴跌二九九七點，跌幅近百分之十三，是美股自一九八七年十月十九日「黑色星期一」崩跌百分之廿二以來最糟的一天。

美聯社報導，美國白宮正研擬規模八千五百億美元（約台幣廿五點七兆元）的振興經濟方案，因應疫情衝擊，財政部長米努勤已與國會參院共和黨團開會討論。消息人士說，方案包括紓困航空業五百億美元及所得稅減稅等措施。

新冠肺炎全球大流行，全力維持開放邊界的歐盟都加入鎖國潮，不少歐洲民眾也開始搶購民生物資，法國一家超市貨架幾乎被掃空。 圖／讀者提供

歐盟會員國領袖將在十七日討論全境封鎖，禁止非歐盟人士非必要入境，禁令為期卅日但可視情況延長。范德賴恩表示，新措施不包括返國的歐盟公民親屬、長期居民、外交官、醫護人員及物流業者等，英國人也可如常進入歐盟，「旅遊來往愈少，便愈能控制疫情」。

歐盟會員國計廿七國，人員自由流動的申根公約國則有廿六國，一旦執行入境限制，將是連動最多國家的大規模禁令。

川普日前宣布自十三日晚間起禁止外籍人士從歐洲入境美國，歐盟內部多國也自行實施出入境限制，例如德國對法國、奧地利、瑞士、盧森堡和丹麥採取邊境管制，波蘭和捷克全面禁止外國人入境，奧地利關閉入境人數最多的瑞士與義大利邊界等。

在亞洲，馬來西亞總理慕尤丁十六日晚間宣布，十八日起至月底禁止外國人士入境及馬國民眾出境。