旅歐台灣人：英法人不愛罩 抗疫比誰身體強

「當然害怕呀，我還想活下去！」在英國倫敦某精品旗艦店擔任專櫃的娟娟談起這次新冠肺炎疫情，語言間滿是恐慌，原本想逃回台灣避難，但機票難買，又擔心回國後，得居家檢疫十四天，工作也不保，只能祈求這波恐怖瘟疫快快退散。

正在英國約克大學攻讀碩士的台灣女孩游婉琪，身旁不少台灣留學生回台灣「避風頭」，她和一同出國留學的男友決定再待一個月觀望情勢，擔心這時期移動有高風險。

以往娟娟常至「哈洛德百貨」買午餐，最近三個月不敢再去，她說，當地疫情嚴峻，但百貨公司迄今仍以「戴口罩對顧客失禮」為由，要求不可戴口罩，令人難以想像。

娟娟表示，倫敦地鐵幾乎沒人戴口罩，最近有名台灣友人戴口罩在地鐵遭受攻擊，一名英國婦人要她滾回中國大陸，別帶來病毒，還砸酒瓶。娟娟指出，目前倫敦疫情以「哈洛德百貨」附近的富人區最為嚴重。

法國藥局前民眾排隊間隔一公尺左右。 圖／讀者提供

旅居歐洲廿五年、目前住在緊鄰巴黎的小城Nogent sur Marne的張小姐說，「第一次看到超市貨架被搬空的景象，超現實」，終於見到有法國人戴口罩，但「一百個人裡面大概只有三個人吧」。她的法國丈夫及孩子還是不肯戴口罩。

張小姐說，法國總統馬克宏之前宣布非民生必要的公共場所關閉，她小孩同學的爸爸仍堅持，「我才不要因為這病毒無法正常生活」，還去聽了四、五場音樂會，上酒吧、運動，跟往常一樣生活。對英國政府防疫政策，娟娟自嘲說，「在英國防疫，就是跟大家一起比看誰的身體、免疫力比較好。」