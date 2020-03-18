挪威人「疫情當感冒 停課變假期」

新冠肺炎疫情在挪威大爆發，但住在首都奧斯陸十年的王小姐說，挪威人完全不恐慌，也不戴口罩，當地人認為對抗病毒就靠自身抵抗力，就算驗出確診，若症狀不到非常嚴重就不會住院，「挪威目前確診近一千三百人，但只有四十九人住院，跟在台灣確診就住負壓病房非常不同」。

王小姐說，大部分挪威人認為新冠肺炎就是感冒，雖然現在感染的人數多，但他們覺得不會有什麼影響，只有少數人比較謹慎，都待在家裡，現在還有年輕人會相約到家裡開派對；目前很多人在家上班，也全面停課，「對很多人來說這是突然的假期」。

王小姐表示，挪威很多餐廳和酒吧都不能開，人跟人要保持一公尺以上距離的餐廳才能繼續營業；超市都還有開，東西也都買得到。她說上周開始各級學校停課，十六日政府推出「線上學校」，結果當天網路大當機。

王小姐說，挪威的口罩全部靠進口，一月底口罩就全賣完了，現在連醫院口罩也不足；挪威人認為只有生病的人才要戴，醫生也跟民眾說戴口罩沒用，最重要的是勤洗手。

王小姐在挪威從事研究工作，一月時曾接觸中國籍學者。王小姐說，她和中國學者接觸完後就主動改成在家工作，挑人少時出門購物，超市選可刷條碼結帳的機器付錢，「這樣下來，完全不用跟人接觸」。