英國佛系防疫 倫敦精品專櫃台姊喊「我還想活下去！」

「當然害怕呀，我還想活下去！」在英國倫敦某精品旗艦店擔任專櫃的Angela談起這次新冠肺炎疫情，語言之間滿是恐慌，原本想逃回台灣避難，但機票難買，回國之後，又得居家檢疫十四天，擔心工作不保，只能祈求這波恐怖瘟疫快快退散。

Angela說，2003年台灣爆發SARS，當時她還在念小學，但記憶深刻，學會「戴口罩、勤洗手、少去人多地方」等救命三招，沒想到，這次派上用場，歐洲剛出現疫情，就自我警惕，做好個人防護。

該精品旗艦店位於倫敦富人區，以往Angela常在「哈洛德百貨」購買餐點，但最近三個月不敢入內，她說，當地疫情如此嚴峻，但百貨公司迄今卻以「失禮」為由，要求所有專櫃人員不可戴口罩，漠視防疫之行徑，令人難以想像。

百貨公司如此，地鐵也差不多，Angela表示，最近搭乘地鐵，戴口罩的乘客仍是稀有動物，東方臉孔如又戴上口罩，就成為眾所矚目的對象，可能被認為是病毒傳染者，遭受歧視，被趕至其他車廂。

Angela說，最近就有一名來自台灣的友人在地鐵遭受攻擊，疑似喝酒的英國中年婦人要她滾回中國大陸，別把病毒帶來英國，咒罵之外，還對人砸酒瓶，幸好閃的快，酒瓶打在車門上。

對於英國人的防疫政策，Angela相當不解，因為確定個案人數越來越多，現在政府要求病患不要至NHS健保機構，因為去了沒有用，床位已經滿了。如病情嚴重，原本可以打111，請求協助就醫，但這幾天也請人不要再打這個電話，除非人快死了，才能打電話求救。

對於英國政府無為而治的佛系防疫措施，英國民眾幾乎全盤接受，Angela分析，應該是對現任總理的熱愛，而選擇相信政府的「自然淘汰說」，許多人認為「會死就是會死，去醫院也沒用」。

Angela自嘲說，「在英國防疫，就是跟大家一起比看誰的身體、免疫力比較好。」

令人意外的是，迄今仍有許多歐洲人單純地以為「新冠肺炎就是一種比較難搞的感冒」，無須大驚小怪，Angela舉例，就有女性朋友跟德國老公吵架，因為老公認為她戴口罩，根本是沒事找事。

Angela指出，目前倫敦疫情以「哈洛德百貨」附近的富人區最為嚴重，染病個案人數最多，這跟一般人想像不同，大概是有錢人以為病毒只會出現在落後貧窮區域，而疏於防疫。

受到疫情影響，目前倫敦街頭變得冷清，許多人搶購片包麵包、義大利麵、冷凍肉品，各大超商食品貨架一掃而空，至於百貨公司、精品專櫃，生意明顯變差。

Angela說，自家品牌業績掉了兩成，看似影響不大，但這是因為法國、奧地利、義大利等國的門市皆以暫停營業，此外，許多中國大媽不敢出門逛街，選擇網購，目前全歐洲只剩倫敦這家旗艦店獨撐大局。

對於英國這套佛系防疫策略，Angela不敢苟同，但又無法返回台灣，身邊只剩兩個公司之前發送的醫療用口罩，只能祈求上天保佑，憑著幼時抗煞經驗，平安躲過這次病毒浩劫。