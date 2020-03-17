快訊

英國佛系防疫 倫敦精品專櫃台姊喊「我還想活下去！」

美股開盤反彈 道瓊漲逾400點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

英國佛系防疫 倫敦精品專櫃台姊喊「我還想活下去！」

聯合報 / 記者李樹人／台北報導
目前在倫敦某精品專櫃任職的Angela自嘲說，「在英國防疫，就是跟大家一起比看誰的身體、免疫力比較好。」 路透社
目前在倫敦某精品專櫃任職的Angela自嘲說，「在英國防疫，就是跟大家一起比看誰的身體、免疫力比較好。」 路透社

「當然害怕呀，我還想活下去！」在英國倫敦某精品旗艦店擔任專櫃的Angela談起這次新冠肺炎疫情，語言之間滿是恐慌，原本想逃回台灣避難，但機票難買，回國之後，又得居家檢疫十四天，擔心工作不保，只能祈求這波恐怖瘟疫快快退散。

Angela說，2003年台灣爆發SARS，當時她還在念小學，但記憶深刻，學會「戴口罩、勤洗手、少去人多地方」等救命三招，沒想到，這次派上用場，歐洲剛出現疫情，就自我警惕，做好個人防護。

該精品旗艦店位於倫敦富人區，以往Angela常在「哈洛德百貨」購買餐點，但最近三個月不敢入內，她說，當地疫情如此嚴峻，但百貨公司迄今卻以「失禮」為由，要求所有專櫃人員不可戴口罩，漠視防疫之行徑，令人難以想像。

百貨公司如此，地鐵也差不多，Angela表示，最近搭乘地鐵，戴口罩的乘客仍是稀有動物，東方臉孔如又戴上口罩，就成為眾所矚目的對象，可能被認為是病毒傳染者，遭受歧視，被趕至其他車廂。

Angela說，最近就有一名來自台灣的友人在地鐵遭受攻擊，疑似喝酒的英國中年婦人要她滾回中國大陸，別把病毒帶來英國，咒罵之外，還對人砸酒瓶，幸好閃的快，酒瓶打在車門上。

對於英國人的防疫政策，Angela相當不解，因為確定個案人數越來越多，現在政府要求病患不要至NHS健保機構，因為去了沒有用，床位已經滿了。如病情嚴重，原本可以打111，請求協助就醫，但這幾天也請人不要再打這個電話，除非人快死了，才能打電話求救。

對於英國政府無為而治的佛系防疫措施，英國民眾幾乎全盤接受，Angela分析，應該是對現任總理的熱愛，而選擇相信政府的「自然淘汰說」，許多人認為「會死就是會死，去醫院也沒用」。

Angela自嘲說，「在英國防疫，就是跟大家一起比看誰的身體、免疫力比較好。」

令人意外的是，迄今仍有許多歐洲人單純地以為「新冠肺炎就是一種比較難搞的感冒」，無須大驚小怪，Angela舉例，就有女性朋友跟德國老公吵架，因為老公認為她戴口罩，根本是沒事找事。

Angela指出，目前倫敦疫情以「哈洛德百貨」附近的富人區最為嚴重，染病個案人數最多，這跟一般人想像不同，大概是有錢人以為病毒只會出現在落後貧窮區域，而疏於防疫。

受到疫情影響，目前倫敦街頭變得冷清，許多人搶購片包麵包、義大利麵、冷凍肉品，各大超商食品貨架一掃而空，至於百貨公司、精品專櫃，生意明顯變差。

Angela說，自家品牌業績掉了兩成，看似影響不大，但這是因為法國、奧地利、義大利等國的門市皆以暫停營業，此外，許多中國大媽不敢出門逛街，選擇網購，目前全歐洲只剩倫敦這家旗艦店獨撐大局。

對於英國這套佛系防疫策略，Angela不敢苟同，但又無法返回台灣，身邊只剩兩個公司之前發送的醫療用口罩，只能祈求上天保佑，憑著幼時抗煞經驗，平安躲過這次病毒浩劫。

週六傍晚的倫敦地鐵車廂幾乎無人搭乘。圖／Angela提供
週六傍晚的倫敦地鐵車廂幾乎無人搭乘。圖／Angela提供
下班時，至超商購買義大利麵等食品，但架上已經空無一物。圖／Angela提供
下班時，至超商購買義大利麵等食品，但架上已經空無一物。圖／Angela提供

英國 倫敦 新冠肺炎

延伸閱讀

馬來西亞重力防疫 中鋼大馬廠18日起停工14天

防疫「第二戰場」在境外移入！ 醫師曝機場檢疫困難點

防疫禁帶環保杯 禁塑人士憂心

遏制防疫破口 上市櫃公司召開股東會作業指引出爐

相關新聞

英國佛系防疫 倫敦精品專櫃台姊喊「我還想活下去！」

「當然害怕呀，我還想活下去！」在英國倫敦某精品旗艦店擔任專櫃的Angela談起這次新冠肺炎疫情，語言之間滿是恐慌，原本想逃回台灣避難，但機票難買，回國之後，又得居家檢疫十四天，擔心工作不保...

有望成為梅克爾接班人！基民黨梅茲檢測結果為陽性

德國總理梅克爾可能的接班人，基民黨重量級人物梅茲（Friedrich Merz）驚傳新冠肺炎檢測結果為陽性。他表示將在自家隔離...

WHO也淪陷！世衛發言人證實2員工確診新冠肺炎

領導全球對抗新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情大流行的世界衛生組織（WHO）今天表示，世衛組織有2名...

新冠肺炎疫苗 俄羅斯宣稱已開始動物試驗

俄羅斯「國家病毒學與生物科技研究中心」負責人16日表示，他們的科學家研發的數支2019冠狀病毒疾病（新冠肺炎）原型疫苗已...

新加坡新增23起確診病例 再創單日新高

新加坡聯合早報網報導，當地新冠肺炎確診病例再創單日新高，新增23起，其中17起從境外輸入，四人感染源不明。 根據星國衛生...

西班牙新冠肺炎增近2000例 累計491死逾1萬確診

西班牙衛生當局今天通報，境內新增近2000起2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）感染病例，使得全國確診...

撐不住了！伊朗一日暴增千例確診個案 累計16169例、988人死亡

伊朗17日證實在過去24小時期間激增新冠肺炎確診病例1,178起，創24小時期間增加最多紀錄。總數為16,169起，13...

新冠肺炎蔓延南亞 巴基斯坦通報死亡首例

巴基斯坦衛生部今天表示，境內一名2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）患者已經不治，為巴國首起死亡病例

英國確診病例破千人！台生搶回台改班機 10天後才有位子

歐洲新冠肺炎疫情嚴峻，英國確診病例破1500人，死亡人數激增至55人，許多旅英台灣人備感憂心。桃園市議員舒翠玲的女兒在英...

只有重病才會戴口罩！ 網紅曝土耳其現況：防疫完全狀況外

土耳其通報確診案例目前為47例，旅遊警示也已經升級到第三級。臉書粉絲頁「對啊！我們住在土耳其。」平時記錄一名台灣太太與土...

驚！日本奧會副會長兼日足協會長 確診新冠肺炎

日本NHK報導，日本奧會（JOC）副會長，同時也是日本足協會長的田嶋幸三17日確診新冠肺炎。據消息人士表示，日本奧會常務...

馬來西亞出現新冠肺炎死亡首例 當局追感染源頭

馬來西亞今天傳出首起新冠肺炎死亡病例，死者為砂勞越州一名牧師，當地衛生局正追查死者感染的源頭

熱門新聞

圖表看疫情／西班牙新冠肺炎確診破萬例！馬國出現首例死亡 一表掌握全球狀況

單日最多！我增10例確診新冠肺炎 皆境外移入病例

疫情全球燒是否宣布禁止入境 陳時中：幾乎了

我國南部大學男大生確診新冠肺炎 曾與同學校外聚餐

全球第一砲！菲律賓關金融市場

新北里長率團出國引眾怒 里長哽咽親回應：下午3點說明

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。