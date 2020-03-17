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醫護、老人優先 美國擴大檢測 10秒採樣 24小時驗完

世界日報 / 編譯黃秀媛／綜合16日電
戴著防毒面具的科羅拉多州國民兵空軍醫官，在得來速檢測站採取檢體。 美聯社
戴著防毒面具的科羅拉多州國民兵空軍醫官，在得來速檢測站採取檢體。 美聯社

聯邦政府正努力迅速擴大對新冠病毒的檢測，自16日起展開部署，未來一周全美各地將相繼出現檢測站，民眾約10秒鐘可完成採樣，檢驗程序最快24小時完成；初期將優先檢測醫療人員和老年人，以免醫療系統因此「癱瘓」。

在疫情快速蔓延之際，無法獲得檢測以及誰應接受檢測毫無章法，導致怨聲載道，而川普總統的抗疫團隊正積極擬定計畫，以期為數以千計的人提供篩檢。

全美動員防疫，圖為科羅拉多州國民兵空軍基地也開闢得來速檢測站。 路透社
全美動員防疫，圖為科羅拉多州國民兵空軍基地也開闢得來速檢測站。 路透社

主持抗疫團隊的副總統潘斯為焦慮的民眾提供一個好消息，表示未來幾天美國將設立2000多個可提供快速檢測的檢驗室，使檢測能量急遽擴大。

接受檢測的人只要花大約10秒鐘用長棉花棒擦拭鼻腔採樣，隨後把棉花棒放進清潔的容器裡送到檢驗室檢驗。檢驗程序原來得花3、4天，現在縮短到24至48小時。

川普已宣布在大型連鎖商店外面設立得來速檢測站，讓民眾在車上接受檢測；新的檢測計畫則是配合傳統的抗疫努力，積極在美國各地社區部署醫療和應變人員。

奉命主持檢測作業的衛生福利部助理部長季洛爾說，聯邦急難管理局和公共衛生部門將與各州協調成立社區檢測站，每一個地點每天可檢測2000至4000人。

大規模檢測對追蹤和遏制疫情至為重要，美國這種作業卻失誤連連，包括聯邦政府分發的第一批檢測器材不管用，官僚作風也妨礙民營檢驗室的作業。

公共衛生專家警告，缺乏全國性的檢測可能使病毒不知不覺的擴散，一旦染疫者激增，美國醫院的加護病房可能很快就無法應付。

部分歐洲和亞洲國家數周前就開始施行得來速檢測，據悉南韓每天可檢驗大約1萬5000人；相形之下，自今年1月以來，美國聯邦、州和地方政府檢驗室只檢驗了不到兩萬人。

這個數字不不包括正加強檢測能量的民營檢驗室的作業，而美國臨床檢驗協會估計民營機構到下個月每周可處理28萬件檢測。

潘斯15日說，美國已在10個州設立得來速檢測站，包括紐約、科羅拉多、德州和德拉瓦州，而政府正與谷歌和其他科技公司合作宣導防疫資訊，本周可望推出網站協助民眾自我檢查症狀，以確定自己是否需要接受檢測，以及尋找檢測站。

聯邦疾病防治中心(CDC)建議出現發燒、咳嗽和呼吸困難等類似流感症狀的人，以及最近曾到新冠疫區或與染疫者近距離接觸的人，應尋求檢測，但是也敦促民眾避免不必要的檢測，以免增加醫療負擔和妨礙抗疫。

新冠肺炎 COVID-19

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