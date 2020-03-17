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舊金山灣區拉警報 「就地避難」命令是封城嗎？

聯合新聞網 / 綜合報導
舊金山金門大橋。美聯社
舊金山金門大橋。美聯社

全球科技重鎮矽谷拉警報！舊金山灣區目前已確診近300例，且將近一半是在過去4天確診，疫情一觸即發。舊金山市政府日前頒布「就地避難」（Shelter in Place）命令，堪稱美國版「封城」。可說是美國國內爆發疫情以來最嚴格的管制措施。

Q：《就地避難》命令是什麼？

《就地避難》（shelter in place）是舊金山針對灣區六縣下的命令，要求居民除最低限度的生活必須活動外、停止一切工作、社交的往來，所有活動聚會暫停，大部分公司也將停業。

Q：《就地避難》影響的範圍和時間？

《就地避難》實行範圍為舊金山、聖他克拉拉縣、聖馬刁縣、馬連縣、康曲柯士達縣和阿拉米達縣等六縣。實行時間從當地時間3月17日12:01起至4月7日，為期三周。預計影響超過 670 萬人。

Q：哪些場所維持開放，哪些場所將關閉？

維持開放的生活必須商店包含雜貨店、醫院、藥局、外賣餐廳、銀行、警察局、消防局；健身房、夜店、酒把等容易聚集人群的地方則將關閉，另外不論規模大小，非必要集會活動也都將禁止。

Q：意思是都不能出門了嗎？

人們仍然能出門買生活用品、藥品。也可以在必要情況下為有需要的親友提供幫助，非必要的旅行、社交則被禁止。衛生官員甚至鼓勵民眾出門跑步運動、遛狗、呼吸新鮮空氣，但需限與親近家人或自己一人行動，並與他人隨時保持6呎（約2公尺）的距離。

Q：公共交通運輸還會開放嗎？

大眾運輸系統維持開放，機場、計程車、電車都將保持運行。

Q：會怎麼實行？違反的話有相關罰則嗎？

以柔性勸說為主，也可能會有輕微的罰鍰或拘留，具體措施仍待公布。

新冠肺炎 COVID-19

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