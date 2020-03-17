美3處機場、6安檢確診 TSA：沒必要穿防護罩

聯邦運輸安全局(TSA)美國至少三處機場的六名機場安檢人員確診遭新冠病毒感染，另外數十名自我隔離，TSA稱已加強人員訓練，機場運作正常，暫時沒必要讓安檢人員穿著防護衣罩工作。

工作人員工會上周就要求TSA提供防護罩，儘管機場進出人數大減，安檢工作量不再繁重，工會領袖還是擔心。正常情況下，每天進出美國機場的人約有200萬。

費城、華府地區安檢人員工會副會長修可(Joe Shuker)說，他很驚訝為何政府還不關閉所有空中交通。他說：「我們的人要招呼每一位進關旅客，不可能離6呎遠。」

TSA上周末宣布，一名3月10日還在奧蘭多國際機場上班的安檢員，經病毒測試呈陽性反應。該員已就醫，過去兩周有和他接觸的人，也都在家自我監控。

另五名陽性反應的安檢員，一名在羅德岱堡-好萊塢國際機場，四名在加州聖荷西機場受到感染。

TSA沒有透露安檢人員自我隔離的總人數，不過，代表4萬6000安檢員的美國政府員工總工會說，僅聖荷西機場，就有40名自我隔離。

新冠病毒肆虐全球，確診人數超過18萬，死亡7100多人，各國紛紛下令「封關」，航空旅行人數遽降，機票訂位取消人次陡升，大家都怕在密閉空間好幾、甚至十幾小時，受感染風險太高。

TSA說，入國檢查路線雖然部分關閉，檢查點還是開放。修可說，費城機場極不尋常的安靜，「因為沒人搭飛機，安檢員當然夠。這個地方現在星期一就該關了。」

美國政府員工總工會上周要求TSA提供呼吸道防護器材，因為發給安檢人員的口罩不足以保護他們，TSA回絕，理由是聯邦疾病防治中心(CDC)及職業安全與健康署都未建議這麼做，這些器材應留給風險更大的人使用，例如醫護人員。