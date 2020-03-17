快訊

我國南部大學男大生確診新冠肺炎 曾與同學校外聚餐

土耳其旅遊團再添4例 15人團已9人染新冠肺炎

美3處機場、6安檢確診 TSA：沒必要穿防護罩

世界日報 / 記者張聲肇／綜合報導
聯邦運輸安全局(TSA)美國至少三處機場的六名機場安檢人員確診遭新冠病毒感染，另外數十名自我隔離，TSA稱已加強人員訓練，機場運作正常，暫時沒必要讓安檢人員穿著防護衣罩工作。 美聯社
聯邦運輸安全局(TSA)美國至少三處機場的六名機場安檢人員確診遭新冠病毒感染，另外數十名自我隔離，TSA稱已加強人員訓練，機場運作正常，暫時沒必要讓安檢人員穿著防護衣罩工作。 美聯社

聯邦運輸安全局(TSA)美國至少三處機場的六名機場安檢人員確診遭新冠病毒感染，另外數十名自我隔離，TSA稱已加強人員訓練，機場運作正常，暫時沒必要讓安檢人員穿著防護衣罩工作。

工作人員工會上周就要求TSA提供防護罩，儘管機場進出人數大減，安檢工作量不再繁重，工會領袖還是擔心。正常情況下，每天進出美國機場的人約有200萬。

費城、華府地區安檢人員工會副會長修可(Joe Shuker)說，他很驚訝為何政府還不關閉所有空中交通。他說：「我們的人要招呼每一位進關旅客，不可能離6呎遠。」

TSA上周末宣布，一名3月10日還在奧蘭多國際機場上班的安檢員，經病毒測試呈陽性反應。該員已就醫，過去兩周有和他接觸的人，也都在家自我監控。

另五名陽性反應的安檢員，一名在羅德岱堡-好萊塢國際機場，四名在加州聖荷西機場受到感染。

TSA沒有透露安檢人員自我隔離的總人數，不過，代表4萬6000安檢員的美國政府員工總工會說，僅聖荷西機場，就有40名自我隔離。

新冠病毒肆虐全球，確診人數超過18萬，死亡7100多人，各國紛紛下令「封關」，航空旅行人數遽降，機票訂位取消人次陡升，大家都怕在密閉空間好幾、甚至十幾小時，受感染風險太高。

TSA說，入國檢查路線雖然部分關閉，檢查點還是開放。修可說，費城機場極不尋常的安靜，「因為沒人搭飛機，安檢員當然夠。這個地方現在星期一就該關了。」

美國政府員工總工會上周要求TSA提供呼吸道防護器材，因為發給安檢人員的口罩不足以保護他們，TSA回絕，理由是聯邦疾病防治中心(CDC)及職業安全與健康署都未建議這麼做，這些器材應留給風險更大的人使用，例如醫護人員。

機場 安檢 新冠肺炎

延伸閱讀

封島抗疫！ 菲律賓20日起關閉呂宋島上所有機場

全線啟動！桃捷紅外線熱像測溫儀全面防護

波蘭環境部長確診新冠肺炎 已自我隔離

網球／自爆有新冠肺炎所有症狀 澳洲湯米奇自我隔離

相關新聞

中國200城市民遭「支付寶」監控，韓國「肺炎地圖」公開患者行蹤⋯⋯你願為防疫洩露多少隱私？

為防止新冠肺炎疫情擴散，中國推出健康辨識系統「支付寶健康碼」，民眾須出示綠碼才可通行，黃碼和紅碼則須居家隔離。

舊金山灣區拉警報 「就地避難」命令是封城嗎？

新冠肺炎疫情節節升高，全球科技重鎮矽谷也拉警報！舊金山灣區宣布全美目前為止最嚴格的「就地避難」（Shelter in Place）命令，堪稱美國版「封城」。命令要求灣區中6縣的居民皆停止上班待在家中，非必要不出門。實行時間從當地時間3月17日開始，為期三周。預計670萬人將受影響。

勸客人別光顧又沒讓店家停業 英國pub業者哀鴻遍野

英國首相強生（Boris Johnson）16日建議民眾避免上pub、俱樂部跟劇場戲院，以免新冠肺炎疫情散播，但未下令業...

美國航空協會告急 要求華府援助500億

代表美國航空公司的行業組織美國航空協會(Airlines for America)16日請求聯邦政府提供紓困，以便用資助、貸款和免稅等方式籌到500億元資金，幫助航空產業從新冠疫情造成的大幅下跌中復甦。

美3處機場、6安檢確診 TSA：沒必要穿防護罩

聯邦運輸安全局(TSA)美國至少三處機場的六名機場安檢人員確診遭新冠病毒感染，另外數十名自我隔離，TSA稱已加強人員訓練，機場運作正常，暫時沒必要讓安檢人員穿著防護衣罩工作。

中國點名15國疫情高風險 提醒公民勿往返

中國外交部今天發出安全提醒通知，點名15個新冠肺炎疫情高風險國家，提醒公民暫勿前往，並提醒在這15個國家的公民「避免安排...

逃不過！北極圈格陵蘭島出現首起新冠確診病例

丹麥位在北極圈附近的自治領地格陵蘭16日表示，島上出現首例新冠肺炎感染確診病例。確診患者住在首府努克，目前正進行居家隔離...

封島抗疫！ 菲律賓20日起關閉呂宋島上所有機場

為進一步遏制新冠肺炎疫情，菲律賓16日宣布，將自20日起關閉呂宋島上所有機場，全島實施「強化社區隔離」政策，封鎖令將實施...

西班牙、塞爾維亞、菲律賓抗疫 同日向北京求援

新冠肺炎疫情籠罩全球，中國官媒央視報導，塞爾維亞、西班牙與菲律賓三國同一天向中國求援；與此同時，中國國家主席習近平與義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）通電話，表示急義方所急、攜手戰疫，一時間形成外國競向中國求援防疫現象，分析稱此成了官媒宣傳素材。

因應新冠肺炎疫情 韓國中小學幼兒園延至4月開學

因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）疫情，韓國教育部長俞銀惠今天宣布，各幼兒園及中小學開學日第3度...

防新冠肺炎疫情 印尼伊斯蘭長老限制主麻日禮拜

為控制新冠肺炎疫情，印尼伊斯蘭最高組織發布教令，對清真寺每週五的主麻日聚禮做出不同程度的限制，鼓勵穆斯林在家禮拜，並禁止...

日本防疫升級 擬令從歐洲入境人士自主管理14天

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情迅速在全球蔓延，尤其在歐洲疫情擴大，日本政府考慮規定來自歐洲的人士...

熱門新聞

中和里長揪團爽玩西葡 臉書打卡「1人1排像商務艙」

疫情全球燒是否宣布禁止入境 陳時中：幾乎了

圖表看疫情／我暴增10例確診！皆境外移入 土耳其旅行團已有9人中鏢

單日最多！我增10例確診新冠肺炎 皆境外移入病例

里長揪團出遊西班牙 指揮中心：這些人領補助會不好意思吧

台灣再增8確診病例達67人 東歐、中東、北非等42國旅警升至三級

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。