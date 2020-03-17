美國航空協會告急 要求華府援助500億

代表美國航空公司的行業組織美國航空協會(Airlines for America)16日請求聯邦政府提供紓困，以便用資助、貸款和免稅等方式籌到500億元資金，幫助航空產業從新冠疫情造成的大幅下跌中復甦。

受到疫情影響，全球許多航空公司紛紛大幅削減航班，部分公司開始裁員。美國航空協會要求聯邦政府提供290億元資助，其中250億元給客運航空，40億元給貨運公司。協會還要求提供290億元的低息貸款或貸款保證金，並准許為航空公司的燃油、貨物和機票免稅，直至明年底。

航空協會的要求遠遠超過2001年九一一恐怖攻擊時的航空界紓困計畫，當年聯邦政府經國會批准，為航空業提供50億元資助和100億元貸款保證金，以緩解恐怖攻擊導致所有航班停飛，和國內旅行長期衰退的局面。

中國爆發新冠疫情後，美國的航空公司1月開始停飛中國航線，近日國際航班更是大幅減少，聯航、美航和達美都宣布削減航班。由於收入減少，聯航等最近開始舉借以維持公司運轉。航空協會表示，在最壞的情況下，航空公司的資金流今年下半年可能告罄，如果信用卡公司扣押機票銷售的現金，航空公司的資金斷流可能更快。

美國航空協會的會員包括達美、美航、聯航、西南航空、阿拉斯加航空和捷藍航空六大客運航空，以及聯邦快遞和UPS等貨運航空公司。

由於各國開始限制旅遊和民眾對疫情的擔憂，全球航空公司的訂票大減，退票大增。聯航的航班4至5月將減少50%，而且將一直持續到旅遊高峰的夏季。聯航每周減少數千個航班，飛機滿座率最高只有20%至30%，公司3月的收入將減少15億元。

聯航執行長柯比致函9萬6000名公司員工說，公司面臨的壞消息只有更糟糕，未來數日乃至數周，乘客和收入都將大幅下跌。

美航16日暫停75%的國際航班，至少將持續到5月6日，約135架飛機停飛，國內的乘客運力4月將減少20%，5月減少30%。

各航空公司在與工會談判，進行減薪和削減工時的協商，部分公司削減了主管和經理層級的薪水。