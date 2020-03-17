為防止新冠肺炎疫情擴散，中國推出健康辨識系統「支付寶健康碼」，民眾須出示綠碼才可通行，黃碼和紅碼則須居家隔離。

這款由阿里巴巴關係企業——螞蟻金服推出的服務，將用戶的支付寶帳號，結合消費資訊、到訪地點等資料，推算出他們是否到過感染高風險地點，再據此分類用戶的健康狀況：綠碼者可通行無阻，黃碼需隔離七天，連續七天健康打卡正常後轉為綠碼；紅碼者需隔離14天，連續14天健康打卡正常後轉為綠碼。

圖片來源：支付寶微信

紐約時報報導，這款健康辨識系統已在200多個城市上線。出入車站、市場、工廠等公共場合都需「憑碼通行」，並量測體溫。但螞蟻金服拒絕回答紐時有關該系統如何運作的問題，稱政府部門制定規則並掌控數據。

二月24日，浙江省官員在疫情防控新聞發佈會表示，該省已有5000萬人註冊使用健康碼，達該省人口90%；其中98.2%為綠碼，另外近100萬人為黃碼或紅碼。

紐約時報引述據中國官方媒體報導，指杭州市委書記周江勇稱健康碼系統是「杭州數字賦能城市治理的重要實踐」，應該拓展這類工具的應用。

這款健康管理機制，再次強化了中國政府對個人的隱私監控，讓部分人對於隱私曝光感到憂心。「與有關當局分享個人數據的做法，進一步侵蝕了區分中國科技巨頭與共產黨政府之間的細線，」紐約時報評論。

出於對隱私重視程度的差異，即使健康碼管能有效管制中國疫情，其他國家也很難複製這套作法。

南韓政府公開患者行蹤 APP標出感染風險區

新冠肺炎地圖。圖片來源：Google Play

在民主國家，遇到的是「患者隱私權」與「公眾知情權」的爭議。例如，台灣為鼓勵患者誠實告知接觸史，並保護患者隱私，不會公開患者的即時行蹤。

但南韓卻非如此。二月中旬，南韓境內僅30名病例時，政府便將確診案例的外出路線和細節，包含坐了哪台公車、到哪家餐廳、在哪間電影院、看了什麼電影等資料，整理成數位日誌，公布在衛福部官網。

有鑒於2015年MERS疫情慘痛的教訓，民眾多支持政府的做法，政府也修改過疫情防控相關法律，公衛官員可不經患者同意，就取得手機定位、監視器影像、信用卡紀錄等個人資料。

隨著確診數突破7000人，南韓民眾人心惶惶。工程師們也發揮專業，開發各種「疫情地圖」APP供民眾下載。二月底時，15款最常下載的APP中，疫情地圖相關APP就佔了六款。

CNN報導，其中一款名為「新冠100公尺」（Corona 100m）的App，將政府提供的公開資料整理到地圖上，標誌出患者的國籍、性別、年齡、曾到訪地點等資料。當使用者靠近感染者曾造訪地點的100公尺內，系統就會自動發出警告，提醒使用者注意。

App開發者之一裴潤石（音譯，Bae Won Seok）告訴CNN，2月11日上線以來，下載數已超過100萬，每小時下載數可達2萬。一位開發者認為，這種APP有預警效果，他就因為附近太多感染者，而將女兒送到祖父母家避險。

圖片來源：Google Play

許多APP開發者都是自掏腰包，「新冠100公尺」等APP也請求使用者捐款支持。「我對自己開發的APP能透過建議人們避免出沒某些地點，來預防肺炎擴散，感到自豪，」APP「肺炎地圖」（Corona Map）開發者李俊元（音譯，Lee Jun-young）說，希望政府能接手，繼續他的專案。

「全文轉載自未來城市(武漢肺炎》中國200城市民遭「支付寶」監控，韓國「肺炎地圖」公開患者行蹤⋯⋯你願為防疫洩露多少隱私？) ，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網。

【延伸閱讀】人車流辨識、自動推播廣告 台北智慧路燈是聰明生活還是監控隱私？

【延伸閱讀】武漢肺炎》科技防疫｜居家隔離還趴趴走怎麼管？南韓、新加坡追蹤手機定位

【延伸閱讀】武漢肺炎》科技防疫｜自製「超商口罩地圖」的工程師：地圖上線6小時，我收到60萬Google帳單